Когда полнолуние в октябре 2019: дата и астрологические рекомендации

Новости Украины:Тем, кто прислушивается к подсказкам астрологов, не грозят неприятности — ведь кто предупрежден, тот вооружен.

Октябрьское Полнолуние пройдет в Знаке Овна. Это будет опасный день, поэтому потребуется осторожность везде и во всем.

Полнолуние прибавит нам сил для того, чтобы сделать в финансовой и любовной сфере то, на что раньше не хватало решимости. Но из-за слишком интенсивного хода событий будет трудно удержать все под контролем. Предстоит превратить риск в шанс и воспользоваться переменами себе во благо. Эксперты советуют вспомнить о 7 делах, которые нужно сделать в Полнолуние — тогда вы точно не прогадаете с планами на понедельник.

Особенности октябрьского Полнолуния

В понедельник ожидается сразу два сложных астрологических явления, которые потребуют от нас быть предельно осторожными. Луна с Солнцем и Плутоном предупреждают о том, что в это Полнолуние обстоятельства резко поменяются.

В момент Полнолуния, которое произойдет 14 октября, Луна в Знаке Овна составит квадратуру с Плутоном. Интенсивность чувств и их глубина помешают адекватной оценке событий. Беспокойство, чрезмерная активность, влияние конфликтов недалекого прошлого, большое желание изменить свою жизнь и добиться справедливости негативно скажутся на результате действий.

Квадрат Плутона с Солнцем и Луной символизирует помехи в любой из сфер жизни. Мы можем внезапно что-то потерять или отказаться от чего-то важного: уйти с работы, разорвать отношения, отступить от главной цели.

Поскольку будут действовать сразу два напряженных астрологических аспекта, однозначно можно сказать, что день будет нелегким. Полнолуние предупреждает нас о внезапной отмене встреч и поездок, об опасностях на дорогах. Возможен резкий переворот в общении с окружающими, конфликт, который придется улаживать в неблагоприятных условиях. Все дела будут продвигаться с препятствиями, а самочувствие и настроение оставят желать лучшего.

Наступающее Полнолуние связано с серьезной работой над собой и внутренней трансформацией. Правда, самосовершенствоваться мы будем не по собственной воле, а вынужденно: аспект с Плутоном столкнет нас с трудностями, которые заставят пересмотреть свои представления о жизни, людях и собственных возможностях. Но это даст надежду на выход из кризиса и успешное завершение начатых процессов.

Астрологические рекомендации на 14 октября 2019 года

Полнолуние 14 октября — момент личностного роста и подъема энергетики. Пик лунной активности в огненном Знаке благоприятно отразится на внутренних силах. Астрологи сообщают, что это будет один из самых благоприятных дней для того, чтобы найти новые цели и пути к ним. Но важно помнить: хоть все мы и ощутим внутренний подъем, но все же не станем всесильными, так что лучше трезво оценивать свои силы. Активным делам стоит предпочесть планирование, а новые победы отложить до следующих дней.

Любое Полнолуние — не самое удачное время для повышенной интеллектуальной и физической активности. 14 октября астрологи советуют привнести в жизнь больше спокойствия. Это будет очень противоречивый, сложный и даже опасный день, и лишь внутренняя гармония поможет отразить внешний негатив.

Проблемы и опасности будут поджидать во всех сферах жизни, но это лишь последствия негативного влияния Луны, Солнца и Плутона. Будьте готовы к тому, что аспект планет столкнет вас с критикой, финансовыми убытками, ревностью, обманом, неверными решениями и опрометчивыми поступками. Руководить нами будет эго, импульсивность, жестокость и решительность. Поэтому астрологи советуют во всех делах, событиях и конфликтах смотреть на вещи как можно более объективно.

В октябре нас ждет Полнолуние, которое станет днем прорывов и инноваций, поэтому очень важно уделить внимание любым знакам, случайностям и вспышкам озарения. Если в прошлые месяцы вы чувствовали, что застряли, то события 14 октября помогут вам вырваться и пойти вперед или хотя бы посмотреть на вещи в перспективе. Когда Солнце и Луна соединятся с Плутоном, это даст нам мощный импульс для перемен.