Покров Пресвятой Богородицы 2019: когда и как отмечают Покров день

Новости Украины:Великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Украине христиане отмечают ежегодно 14 октября.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы состоится в середине октября. Это одно из самых значимых событий в православном календаре.

Православные верующие относятся к Божией Матери с особой любовью и трепетом. Она выступает защитницей от всех горестей, несчастий и страданий. Она же считается покровительницей детей, матерей и женщин. Именно поэтому празднество Покрова — одно важнейших церковных событий.

История праздника

По преданию, в десятом веке Богородица спасла жителей Константинополя, сойдя с небес на землю и отразив нападки вражеских войск. Как утверждают различные источники, в тот день Божия Матерь сняла с головы омофор, то есть большой платок, и укрыла молящихся от напасти. Отсюда и произошло название праздника.

Благодаря этому событию каждый человек обрел веру в то, что Богородица всегда отвечает на молитвы и оберегает от любого зла. Это не просто женщина, подарившая миру Спасителя. Для верующих она — великая заступница, которая никогда не оставит в беде.

Как отмечать Покров Богородицы в 2019 году

Покров Пресвятой Богородицы считается праздничным днем только в православной церкви. Ежегодно 13 октября, накануне праздника, в храмах проходит всенощное бдение, а 14 октября служится праздничная литургия.

Как правило, в церквях много мирян. Верующие во время службы молятся о спасении, духовной поддержке, содействии в делах, о ниспослании здоровья, счастья и любви. Принято считать, что Богородица 14 октября оберегает каждого молящегося и укрывает его своим покровом.

К празднику не приурочен специальный пост, но отказаться от излишеств и вредных привычек будет нелишним, так как церковь не одобряет подобное времяпровождение. 14 октября особенно важно позаботиться о духовной чистоте.

В 2019 году праздник выпадет на понедельник. Но даже несмотря на начало рабочей недели, священнослужители советуют посетить церковь и помолиться, чтобы отблагодарить небесную заступницу за помощь в земных делах. Если нет такой возможности, необходимо вознести молитвы Богородице дома, подле ее иконы. Богородица непременно ответит на молитву, ободрит и укрепит дух, даст сил для прохождения испытания.

На Киевской Руси зародилась замечательная традиция — отмечать свадьбы на Покров. До сих пор молодожены стремятся связать себя узами брака именно 14 октября, считая, что Богородица укроет их семейный союз от всех напастей и невзгод.

Во многих городах есть церкви, храмы и монастыри, названные именно в честь праздника Покрова. Будет особенно хорошо, если у вас получится посетить один из них 14 октября. Желаем вам провести Покров Пресвятой Богородицы счастливо.