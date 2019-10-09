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В Украине дан старт отказа от трудовых книжек: что дальше?

В Украине дан старт отказа от трудовых книжек: что дальше?
10:56 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Верховная Рада должна одобрить ряд законопроектов, отменяющих необходимость ведения трудовой книжки.

Правительство Украины со среды, 9 октября, начинает процесс вступления в работу законопроектов и постановлений правительства, которые отменяют необходимость при найме на работу предоставлять трудовые книжки.

Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет в Facebook.

По словам министра, после одобрения Верховной Радой этого законопроекта украинцам не нужно будет подавать на работу трудовую книжку, а работодатель не будет обязан ее сохранять или проверять.

Такой отказ от традиционных для работающих украинцев документов Дубилет пояснил тем, что в электронных реестрах от 2000 года и так содержатся данные о трудовом стаже украинцев. Министр добавил, что пенсии и соцвыплаты на сегодняшний день рассчитываются исходят именно из тех данных.

Дубилет, комментируя преимущества такого решения, заявил, что украинцам будет достаточно получить электронный документ о своем стаже, который и необходимо предоставить работодателю в случае возникновения у него такой потребности.

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В правительстве подчеркивают, что для получения такого документа в Интернете необходимо всего несколько шагов с использованием электронной цифровой подписи. Дубилет добавил, что в ближайших планах внедрить в этот процесс систему BandID. Для работодателей будет достаточно лишь с помощью автоматически сгенерированного QR-кода проверить подлинность документа.

Для всех украинцев, имеющих трудовой стаж до 2000 года, имеется возможность с помощью работодателя или самостоятельно внести эти данные в электронный реестр. После реализации такой процедуры трудовые книжки станут абсолютно не нужны.

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Однако, Дубилет добавил, что желающим сохранить и дополнять свою трудовую книжку не будет запрещено это делать.

По словам министра, что соответствующие законы будут приняты в ближайшее время, а технически механизм будет реализован до конца 2019 года.

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Трудовой стаж, Трудовая книжка, Дмитрий Дубилет.
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