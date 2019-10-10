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Четверг, 10.10.2019
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Именины (День Ангела) Марка: значение имени и СМС поздравления

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Именины (День Ангела) Марка: значение имени и СМС поздравления
07:44 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Марк проявляет интерес к чтению, в его доме много книг иностранных авторов, различных газет.

Имя Марк имеет несколько версий происхождения имени. По первой версии имя Марк произошло от греческого имени Маркос, которое имеет латинские корни и произошло в свою очередь от латинского слова "marcus", означающего "молоток".

По второй версии имя Марк берет начало от имени бога, покровителя людей и стад, впоследствии ставшего богом войны – Марса. Подтверждением этому является наличие у римлян преномена (личного имени) Marcus. У христиан почитается евангелист Марк, апостол от 70-ти, который считается покровителем животноводов, а также секретарей, нотариусов и подростков.

По третьей версии имя Марк имеет французские корни и произошло от "marquis", означающее "маркиз".

У имени Марк есть родственные имена – Маркелл, Марсель, Марселин, Марциан, Маркий, Марсий, Мартин, Мартын, Мартимьян, а также парные женские имена к перечисленным мужским. В русском языке Марка могут также называть как Марко, а ласково к нему обратятся – Маркуша, Маркуся или же Мася, Мака, Мара.

Марк любит карточные игры, но, проигрывая, злится, может вести себя довольно бесцеремонно.

Марк довольно скрытен, даже для самых близких людей он не открывается полностью. В быту Марк непритязателен, но в доме он должен ощущать себя хозяином. Детей Марк воспитывает в беспрекословном послушании, порой излишне жесток к ним. Часто спорит, доказывает свою правоту, любит вести разговоры с женой и тещей.

 

В этот день желаю Марку

Самых ласковых объятий,

Замечательных подарков

И удачи многократной.

 

Быть решительным и сильным,

Жизнерадостным, успешным,

Сногсшибательным, красивым

И счастливым быть, конечно!

Марк, от греческого — Марс,

Он не терпит в жизни фарс.

Ведь недаром покровитель,

И красивого любитель.

 

Пусть тебя в пути твоем,

Ждет удача день за днем.

И любовь в душу нагрянет,

Сразу мир светлее станет.

Марк, тебя я поздравляю,

Добрый парень, верный друг.

Пусть сбываются желания

И не тронет пусть недуг.

 

Будь успешен в своем деле,

Счастлив будь всегда в любви,

Жажда новых достижений

Пусть всегда кипит в крови.

Именины (День Ангела) Раисы: значение имени и поздравление

Пусть счастье красочным подарком

Не покидает твою жизнь,

Любовь пусть будет самой жаркой,

На крыльях поднимает ввысь.

 

Хочу, чтоб было все у Марка,

Чего он только пожелает,

Пусть будет радостным и ярким

Тот путь, который выбирает!

Счастлив будь всегда, Маркуша,

Продолжай карьерный путь!

Будь хорошим папой, мужем,

Сыном, другом лучшим будь!

 

Пусть успех сопровождает

Тебя, Марк, всегда во всем!

А улыбка пусть сверкает

Только ярче с каждым днем!

Для Марка праздник этот мы

Устроили от сердца,

И пусть со стороны судьбы

Добавлено немало перца,

Однако молодцом держись,

Как деды и отцы,

И поздравок наш на всю жизнь

Желает: устремись в борцы!

На столе стоит налита

Полная уж чарка.

Мы поднимем этот тост

За нашего Марка.

 

Пожелаем, добрый друг,

Мы тебе удачи.

Чтобы четко отбивал

Ты судьбы подачи.

 

Чтоб везло тебе всегда

На работе, дома.

Чтобы боль беды и мук

Не была знакома.

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Марк спешу тебя поздравить,

С праздником сегодняшним твоим,

Тебе я радости желаю,

Не знать проблем тебе, преград.

 

Будь все таким же элегантным,

И пусть цветет твоя душа,

Будь столь красивым и невероятным,

И обойдет пускай беда!

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