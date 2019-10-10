Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября

Новости Украины:В Украине 10-11 октября будет царит "весенняя" погода.

С Западной Европы в Украину продолжает поступать теплый воздух, который будет постепенно охватывать всю территорию страны, в то же время почти на всей территории Украины усилится ветер.

10 октября в западных и северных областях местами вероятен небольшой дождь, на остальной территории будет без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме востока и Приазовья, отдельные порывы ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды на четверг, 10 октября, по Украине:

Ужгород – +13...+15, небольшой дождь

Львов – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +15...+17, небольшой дождь

Тернополь – +16..+18, переменная облачность, без осадков

Черновцы – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +15...+17, небольшой дождь

Луцк – +13...+15, небольшой дождь

Ровно – +14...+16, небольшой дождь

Житомир – +16...+18, небольшой дождь

Винница – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Одесса – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Николаев – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Херсон – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Чернигов – +15...+17, небольшой дождь

Сумы – +15...+17, небольшой дождь

Полтава – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Днепр – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Донецк – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Луганск – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Харьков – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Киев – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Погода 10 октября

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 16-18°.

Прогноз погоды на четверг, 11 октября, по Украине:

Ужгород – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Львов – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Тернополь – +13..+15, переменная облачность, без осадков

Черновцы – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +13...+16, переменная облачность, без осадков

Луцк – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Ровно – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Житомир – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Винница – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Одесса – +17...+19, дожди, возможна гроза

Николаев – +16...+18, дожди, возможна гроза

Херсон – +15...+17, дожди, возможна гроза

Симферополь – +16...+18, дожди, возможна гроза

Кропивницкий – +14...+16, дожди

Черкассы – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Чернигов – +12...+14, переменная облачность, без осадков

Сумы – +12...+14, переменная облачность, без осадков

Полтава – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Днепр – +14...+16, дожди

Запорожье – +14...+16, дожди, возможна гроза

Донецк – +13...+15, дожди

Луганск – +13...+15, дожди

Харьков – +13...+15, дожди

Киев – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Синоптики прогнозируют 11 октября в центральных, восточных, южных областях и Крыму дожди, грозы; на остальной территории ожидается без осадков, ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 11 октября 11-16°, на юге страны до 19°.