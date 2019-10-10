Скачать
Четверг, 10.10.2019
Главные события 9 октября: Зеленский и глава МИД Нидерландов, брифинг Трубы, Аваков и посол ФРГ
Главные события 9 октября: Зеленский и глава МИД Нидерландов, брифинг Трубы, Аваков и посол ФРГ
Помпео считает уместной просьбу Трампа к Зеленскому в скандальном разговоре
Помпео считает уместной просьбу Трампа к Зеленскому
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Приметы и обряды на 10 октября - Савватий-пчеловод
Приметы и обряды на 10 октября - Савватий-пчеловод

Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября

Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября
09:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В Украине 10-11 октября будет царит "весенняя" погода.

С Западной Европы в Украину продолжает поступать теплый воздух, который будет постепенно охватывать всю территорию страны, в то же время почти на всей территории Украины усилится ветер.

10 октября в западных и северных областях местами вероятен небольшой дождь, на остальной территории будет без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме востока и Приазовья, отдельные порывы ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды на четверг, 10 октября, по Украине:

  • Ужгород – +13...+15, небольшой дождь

  • Львов – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +15...+17, небольшой дождь

  • Тернополь – +16..+18, переменная облачность, без осадков

  • Черновцы – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +15...+17, небольшой дождь

  • Луцк – +13...+15, небольшой дождь

  • Ровно – +14...+16, небольшой дождь

  • Житомир – +16...+18, небольшой дождь

  • Винница – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Одесса – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +15...+17, небольшой дождь

  • Сумы – +15...+17, небольшой дождь

  • Полтава – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Луганск – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Харьков – +15...+17,  переменная облачность, без осадков

  • Киев – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Погода 10 октября

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 16-18°.

Прогноз погоды на четверг, 11 октября, по Украине:

  • Ужгород – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Львов – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Тернополь – +13..+15, переменная облачность, без осадков

  • Черновцы – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +13...+16, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Житомир – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Винница – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Одесса – +17...+19, дожди, возможна гроза

  • Николаев – +16...+18, дожди, возможна гроза

  • Херсон – +15...+17,  дожди, возможна гроза

  • Симферополь – +16...+18,  дожди, возможна гроза

  • Кропивницкий – +14...+16, дожди

  • Черкассы – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +12...+14, переменная облачность, без осадков

  • Сумы – +12...+14, переменная облачность, без осадков

  • Полтава – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +14...+16, дожди

  • Запорожье – +14...+16, дожди, возможна гроза

  • Донецк – +13...+15, дожди

  • Луганск – +13...+15, дожди

  • Харьков – +13...+15, дожди

  • Киев – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Синоптики прогнозируют 11 октября в центральных, восточных, южных областях и Крыму дожди, грозы; на остальной территории ожидается без осадков, ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 11 октября 11-16°, на юге страны до 19°.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, Прогноз погоды, Прогноз погоды в Украине, Прогноз погоды в Киеве, Прогноз погоды на 11 октября, Прогноз погоды на 10 октября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Гиперзвуковое оружие Украины?: чем удивило "Южное" на выставке "Оружие и безопасность - 2019" (Видео)
03 Зеленский ответил на вопрос, существует ли для Крыма "формула Штайнмайера"
04 Советы для худеющих: как обмануть чувство голода
05 "Я даже сама не могу понять этого": Виктория Булитко о личной жизни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве настроены на диалог с обществом
В Минздраве настроены на диалог с обществом
Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября
Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября
Турецкие войска продолжают наступление вглубь Сирии
Турецкие войска продолжают наступление вглубь Сирии
Эль Фаннинг рассказала о работе с Анджелиной Джоли
Эль Фаннинг рассказала о работе с Анджелиной Джоли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь