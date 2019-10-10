Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября

С Западной Европы в Украину продолжает поступать теплый воздух, который будет постепенно охватывать всю территорию страны, в то же время почти на всей территории Украины усилится ветер.
10 октября в западных и северных областях местами вероятен небольшой дождь, на остальной территории будет без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме востока и Приазовья, отдельные порывы ветра 15-20 м/с.
Прогноз погоды на четверг, 10 октября, по Украине:
Ужгород – +13...+15, небольшой дождь
Львов – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +15...+17, небольшой дождь
Тернополь – +16..+18, переменная облачность, без осадков
Черновцы – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +15...+17, небольшой дождь
Луцк – +13...+15, небольшой дождь
Ровно – +14...+16, небольшой дождь
Житомир – +16...+18, небольшой дождь
Винница – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Одесса – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Николаев – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Херсон – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +15...+17, небольшой дождь
Сумы – +15...+17, небольшой дождь
Полтава – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Днепр – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Донецк – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Луганск – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Харьков – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Киев – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Погода 10 октября
В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 16-18°.
Прогноз погоды на четверг, 11 октября, по Украине:
Ужгород – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Львов – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Тернополь – +13..+15, переменная облачность, без осадков
Черновцы – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +13...+16, переменная облачность, без осадков
Луцк – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Ровно – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Житомир – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Винница – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Одесса – +17...+19, дожди, возможна гроза
Николаев – +16...+18, дожди, возможна гроза
Херсон – +15...+17, дожди, возможна гроза
Симферополь – +16...+18, дожди, возможна гроза
Кропивницкий – +14...+16, дожди
Черкассы – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +12...+14, переменная облачность, без осадков
Сумы – +12...+14, переменная облачность, без осадков
Полтава – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Днепр – +14...+16, дожди
Запорожье – +14...+16, дожди, возможна гроза
Донецк – +13...+15, дожди
Луганск – +13...+15, дожди
Харьков – +13...+15, дожди
Киев – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Синоптики прогнозируют 11 октября в центральных, восточных, южных областях и Крыму дожди, грозы; на остальной территории ожидается без осадков, ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 11 октября 11-16°, на юге страны до 19°.