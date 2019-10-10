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Покров Богородицы 2019: все, что нужно знать о празднике 14 октября

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Покров Богородицы 2019: все, что нужно знать о празднике 14 октября
12:28 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:С этим днем связано много различных традиций и обычаев, о которых важно знать каждому верующему.

Покров Богородицы — один из главных православных праздников, имеющий статус великого. 

В этот день принято читать молитвы Богородице о замужестве, детях, защите. Каждая женщина может попросить Деву Марию о счастье, о прощении грехов и о благополучии.

История и смысл праздника

Данный праздник посвящен чудесным событиям, которые произошли в Константинополе в начале 10 века. Город был в осаде, его жители ожидали нападения врага. Множество людей всю ночь молились во Влахернском храме, где на тот момент хранилось одеяние самой Матушки Заступницы.

Люди просили Владычицу помочь им, оградить от врага и сохранить им и их детям жизни. Во время богослужения одному из прихожан, Андрею Юродивому, привиделся ослепляющий свет, из которого в окружении святых и ангелов вышла Дева Мария. Она какое-то время молилась вместе с прихожанами, после чего сняла с головы омофор и словно накрыла им людей. Наутро враги отступили. Именно по этой причине праздник и был назван Покровом Богородицы.

Приметы, обычаи и традиции Покрова Богородицы

Каждый год 14 октября христиане молятся Богородице. Этот праздник посвящен ей и ее любви к людям всего мира. Перед каждой молитвой и обращением к Пречистой Деве принято читать "Богородице Дево, радуйся".

На Руси после Покрова всегда открывался осенний сезон знакомств, свадеб. В сам этот день нужно провести больше времени с семьей.

Что касается питания, то 14 октября никаких запретов нет. Можно вкушать мясо, рыбу. Застолье должно быть праздничным, но злоупотреблять алкоголем и переедать нежелательно. Данный праздник встречают в чистоте и полном порядке, поэтому за день или за пару дней до великого праздника нужно убраться дома.

Согласно приметам:

  • если на Покров не выпадает снег, то его не стоит ждать до декабря;
  • если листья к Покрову с деревьев полностью не опали, то зима будет очень холодной;
  • встретить любимого человека в этот праздник — к счастью. Считается, что в этот день сам Господь посылает нам любовь.

На Покров всегда ожидалось выпадение первого снега. Если он уже был, значит 14 октября он выпадет и больше не растает. У христиан этот праздник олицетворял наступление полноценной осени, холодов.

В этот день церковнослужители советуют посетить храм Божий, помолиться и попросить в молитвах о здравии родных и близких, о счастье. Полезно будет сделать что-нибудь доброе для близких или даже незнакомых людей.

В этот день можно подарить родным или друзьям любую из главных православных икон Божией Матери: Владимирскую, Казанскую, Покров. Главное — помнить о том, что 14 октября отмечается праздник, в который важно духовное преображение, молитвы и смирение.

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