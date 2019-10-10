Сенцов об Украине: В этой квартире жить нам всем

Новости Украины:Олег Сенцов провел встречу с представителями стран ЕС, поделившись впечатлениями от нее.

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов встретился 10 октября с представителями стран Европейского Союза в Украине.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, поделившись впечатлениями о встрече.

"Радует, что в нашем медленном переползании в сторону цивилизованого мира нас по-прежнему там поддерживают и ждут", - написал Сенцов.

По его словам, во время общения он сравнил Украину со старой советской квартирой, в которой идет евроремонт, который затягивается и до порядка еще далеко. Строители, его ведущие, не всегда соблюдают смету, сроки и качество, а часто предпочитают халтурить, ругаться и воровать стройматериалы.

"У нас как раз недавно в стране сменилась очередная бригада таких вот строителей. И задача украинского народа следить, насколько качественно они будут делать этот ремонт, потому что в этой квартире жить нам всем", - подчеркнул Сенцов.

Ранее лддер партии "Голос", фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и режиссер Олег Сенцов побывали на премьере фильма "Захар Беркут".