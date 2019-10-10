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Четверг, 10.10.2019
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
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Зеленский заявил о понимании со стороны Нидерландов в вопросе обмена Цемаха

Зеленский заявил о понимании со стороны Нидерландов в вопросе обмена Цемаха
15:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский заявил, что срыв его встречи с премьером Нидерландов в Нью-Йорке был техническим

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что срыв его встречи с премьером Нидерландов в Нью-Йорке был техническим, и он обсудил все важные вопросы двухсторонних отношений с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком, в том числе вопрос передачи РФ подозреваемого в трагедии МН17 Владимира Цемаха.

"Прилетел ко мне министр иностранных дел Нидерландов и вчера я с ним встречался… О господине Цемахе говорили всё", - рассказал Зеленский в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.

"Они (нидерландская сторона –прим.ред.) знают, они понимают, почему у меня было такое решение (передать его РФ по обмену – прим. ред.). Они знали, что у меня будет такое решение, я их предупредил и дал все возможности, которые мы могли как власть им предоставить для любых следственных действий до этого. Они знают мои приоритеты – это граждане Украины, при том что они знают мое отношение к этой трагедии… Все понимают, что я был прав в этом случае", - добавил глава Украинского государства.

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Пресс-марафон с президентом проходит на территории Kyiv Food Market на Печерске в столице.

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Россия, Владимир Зеленский, МН17, Владимир Цемах.
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