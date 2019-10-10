Зеленский заявил о понимании со стороны Нидерландов в вопросе обмена Цемаха

Новости Украины:Владимир Зеленский заявил, что срыв его встречи с премьером Нидерландов в Нью-Йорке был техническим

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что срыв его встречи с премьером Нидерландов в Нью-Йорке был техническим, и он обсудил все важные вопросы двухсторонних отношений с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком, в том числе вопрос передачи РФ подозреваемого в трагедии МН17 Владимира Цемаха.

"Прилетел ко мне министр иностранных дел Нидерландов и вчера я с ним встречался… О господине Цемахе говорили всё", - рассказал Зеленский в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.

"Они (нидерландская сторона –прим.ред.) знают, они понимают, почему у меня было такое решение (передать его РФ по обмену – прим. ред.). Они знали, что у меня будет такое решение, я их предупредил и дал все возможности, которые мы могли как власть им предоставить для любых следственных действий до этого. Они знают мои приоритеты – это граждане Украины, при том что они знают мое отношение к этой трагедии… Все понимают, что я был прав в этом случае", - добавил глава Украинского государства.

Пресс-марафон с президентом проходит на территории Kyiv Food Market на Печерске в столице.