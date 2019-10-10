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"Мы не планировали, серьезно": пресс-марафон Зеленского побил мировой рекорд

"Мы не планировали, серьезно": пресс-марафон Зеленского побил мировой рекорд
19:23 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Офисе президента заверяют, что достижение рекорда изначально не планировалось.

Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по самой продолжительной в мире пресс-конференции президента страны.

Как передает корреспондент, во время пресс-марафона представитель Национального реестра рекордов вручил Зеленскому соответствующий сертификат.

Он отметил, что по состоянию на 18.20 пресс-марафон продолжается "уже более 8 часов, и рекорд не будем говорить чей". "Превышен, как минимум, на 45 минут, и думаю, что вам еще предстоит часов до 9-10, наверное, работать", - сказал он.

Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель подчеркнула, что это не было подготовлено. "Они сами позвонили нам. Мы не знали об этом. То есть мы не планировали, серьезно", - сказала она.

Пресс-марафон Зеленского пытались сорвать вопросами об ЛГБТ

Когда Зеленскому вручали сертификат, он сказал: "Я так не люблю награды". При этом добавил: "Я же скромный человек".

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Владимир Зеленский, Национальный реестр рекордов, Пресс-марафон.
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