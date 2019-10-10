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Зеленский о президентстве: Это не было моей мечтой, я за это не держусь

Зеленский о президентстве: Это не было моей мечтой, я за это не держусь
20:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: АП

Новости Украины:Глава государства готов вместе с командой уйти из власти в случае потребности этого у общества.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что готов уйти с должности по требованию общества даже в случае отсутствия с его стороны нарушений законодательства.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в рамках пресс-марафона 10 октября, сообщает корреспондент.

"Я готов уйти в тот момент, когда общество мне скажет: уходите. Даже если я ничего не нарушу. Я не держусь сейчас за кресло. Это не было моей мечтой, это было моей целью, и я хотел и хочу помочь Украине. Но я за это не держусь", — сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что такая позиция распространяется и на членов его команды.

"Если это действительно криминал, если люди будут портить имидж страны в целом и нашей власти, то да, это распространяется", — уточнил глава государства.

Пресс-марафон Зеленского пытались сорвать вопросами об ЛГБТ

Как сообщалось, 18 апреля в эфире ток-шоу "Право на власть" тогда кандидат на пост Президента Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что готов будет уйти в отставку, если его уличат на теневых схемах обогащения.

Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по самой продолжительной в мире пресс-конференции президента страны.

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Украина, Владимир Зеленский, Пресс-марафон.
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