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Пятница, 11.10.2019
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Приметы и обряды на 11 октября - День Харитона Исповедника
Приметы и обряды на 11 октября - День Харитона Исповедника

Приметы и обряды на 11 октября - День Харитона Исповедника

Приметы и обряды на 11 октября - День Харитона Исповедника
07:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:11 октября православные всего мира вспоминают преподобного Харитона Исповедника.

Традиции на 11 октября

Этот день считался очень опасным - могли сглазить, навести порчу, и чтобы не навлечь на себя и хозяйство беды, полагалось сидеть дома и заниматься домашней работой.

Ни в коем случае нельзя было сор из избы выметать, потому что по выброшенному мусору можно было напустить беду в дом. Особо опасным он считался для тех, кто только собирается вступить в брак - влюбленные тайно приносили ведунье пирог, кринку меда, чтобы ненароком свадьбы не расстроила.

Но если порчу все же навели, избавиться от нее можно было таким способом. Надо читать на воду специальные слова. При этом в левой руке надо держать нож, а в правой - стакан с водой. Слова заговора такие: "Встану я, раба Божья (имя), утром рано, умоюсь белой пеленой, встану на сороковую половицу, попрошу Матерь Пресвятую Богородицу:

"Мать Пресвятая Богородица, укрой и огороди меня городьбой высокой и укрой меня трижды девятью дверями и трижды девятью замками и возьми ключи под свою ризу, под свою правую руку и не отдавай ключи ни колдуну, ни колдунице, никакой резвице. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь"". Затем надо найти в доме скрипучую половицу и встать на нее, выпить воду, последний глоток вылить себя, а нож выбросить. В этот день, по старинному поверью, нельзя было есть ягоды в любом виде. Этот запрет связывался с тем, что считалось, что за три дня до Покрова дьявол плевал на все ягодные кусты. Поэтому тот, кто в этот день съест ягоду, будет долго болеть от ядовитой дьявольской слюны.

Приметы на 11 октября

Если лист с березы и дуба нечисто опадает, то зима будет суровой.

Если листья на землю падают изнанкой вверх, то в следующем году будет хороший урожай.

Если зайцы до сих пор не побелели, зима будет поздней.

Луна в кругах - к засушливому лету.

Знаменательные события в истории: 11 октября 2019 года

Если деревья второй раз начали цвести, то осень будет долгой и теплой.

Если птицы низко к земле летят, зима будет ранней и холодной.

Вокруг луны радужный круг - к ветру и ненастью.

Куры нахохлились и перья подняли - к похолоданию.

Если вечером заря красная, то завтра будет ветрено.

Ива инеем покрылась - к долгой зиме.

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Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, 11 октября, День преподобного Харитона Исповедника, День Харитона.
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