Именины (День Ангела) Матвея: значение имени и поздравления

Новости Украины:Матвей – это современное звучание имени Матфей (Матфий).

Имя Матвей имеет еврейское происхождение, в переводе означает "дарованный Богом", варианты трактовки – "человек Бога", "дар Бога".

У имени Матвей существуют аналоги. Так в Европе это имя можно услышать как Матье, Маттео, Матеуш, Маттиас, Мэтью и иначе. В русском языке существуют различные варианты написания европейских аналогов. Уменьшительно-ласкательное обращение Матя также употребляется и к другим именам, например, к имени Матильда, Далмат, Матрона или же Амата.

Матвей выглядит человеком грубоватым, необщительным, скрывающим свои чувства и переживания. Этот мужчина часто делает многие вещи лишь наполовину, не доверяя самому себе и своим ощущениям. Его надежды и чаяния часто приводят к обеспокоенности, он не может оставить надежду, что кто-то обязательно ему поможет, он не может до конца поверить в свои собственные силы, и это сильно мешает ему принимать решения, влиять на свою жизнь. Этот человек может полностью изменить свою жизнь, стоит ему только поверить в собственные силы.

Для Матвея очень трудно найти золотую середину - все или ничего. Он сильно разрывается между своей естественной тенденцией к внутренней гармонии и между желанием развивать те черты и умения, которые он считает важными для себя, мужественность, уверенность и независимость. Он стремится к образу смелости и бесстрашия, поэтому может даже приблизиться к агрессии и неоправданному риску. Не удивительно, что результатом этой внутренней борьбы у Матвея понимание собственных целей несколько рассеивается, он становится восприимчив к изменению настроений. Однако, если он того пожелает, он может прожить свою жизнь в гармонии с самим собой, если сможет найти главное для себя в этой жизни, расставить свои приоритеты. Умея направить свою энергию в нужное русло, Матвей достигает больших успехов, его богатый внутренний мир полон идей, которым он постарается найти место в своей жизни. Часто именно это и определяет будущую профессию обладателя этого имени, его собственный путь.

Матвей любит общение, встречи для него очень важны. Общение на расстоянии ему трудно воспринимать, так как эмоциональная поддержка необходима ему для самореализации. Матвей стремится утолить свою жажду к знаниям, его не пугают такие науки как психология, социология, астрологии и этнология, которые позволяют ему проявить его интеллектуальность.

Он счастлив, когда находится в стабильных отношениях. Этот мужчина вовсе не романтик, хотя не лишен фантазий и необычных подходов в общении. Свой дом он будет воспринимать как крепость, поэтому ищет супругу, которой может доверять безраздельно. Он может быть открытым, понимающим, хотя в некоторых случаях может показаться самовлюбленным и даже ужасно грубым и черствым.

Я тебя поздравляю, Матвей. Пусть в имени твоём всегда сочетается слава и победа, пусть личность твоя постоянно лидирует в любых делах. Матвей, желаю яркой киноленты жизни, счастливых эпизодов и только положительных ролей.

Дорогой наш, милый друг,

Чудо-человек Матвей,

Чувство юмора твое

Делает тебя сильней,

Ну а мы с тобой всегда,

Чтобы не случилось вдруг,

Счастье пусть к тебе придет,

Освещает все вокруг.

Ты надежды не теряй,

Верь в себя и не забудь,

Если трудности придут,

Ты сильней их все же будь!

Матвей, я от души тебя поздравляю. Хочу пожелать, чтобы со всех сторон света в твою жизнь врывались ветры удачи, чтобы перед тобой всегда простирались просторы больших возможностей и интересов. Пусть Матвею во всём везёт, пусть Матвею всегда удаётся завершить своё стремление победой.

***

Матвею я желаю сильным быть мужчиной,

Свои чтоб интересы развивал.

На сердце у него, пускай не будет льдины,

Желаю, чтоб от чувств порхал.

Любви желаю сладкой как клубника,

Чтобы здоровым был будто титан.

Чтобы судьба его не обижала,

И ключ от счастья чтоб был дал.

Дорогой Матвей, я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы никто не мешал тебе добиваться успеха, чтобы ничто не смогло сбить тебя с толку, чтобы никогда поезд твоей жизни не сошёл с рельс удачи и везения. Матвей, желаю тебе быть счастливым человеком при любом раскладе и при всякой погоде.

***

Ты очень добрый по своей натуре,

И яркости тебе не занимать,

И если даже в жизни хмуро,

Стараешься не раскисать.

Матвей, сегодня в день особый,

Успеха и удачи пожелать хочу,

Пусть сбудутся мечты, желанья,

И все пусть будет по плечу.

И пусть покинут дом невзгоды,

И счастье ты свое найдешь,

И пусть отступит все плохое,

И ты красиво заживешь!

Поздравляю тебя, Матвей. Пусть для тебя, Матвей ото всюду веет ветер добрых перемен, пусть всё в твоей жизни случается так, как тебе нужно, так, как будет хорошо для сердца. Будь счастлив и любим, успешен и востребован, уверен в себе и доволен всем, что имеешь. Здоровья тебе и огромной удачи.

***

В замечательный твой праздник,

Я хочу тебя поздравить,

Пожелать тебе успехов,

Чтоб не подводила память,

Чтобы весело жилось,

Чтобы сладко спалось,

Ну а если не спалось —

О любви мечталось!

Береги себя, Матвей!

Будь счастливым,

Не болей!

Поздравляю тебя и желаю большого счастья в личной жизни, Матвей. Пусть тебя каждый день, каждый час, каждый миг радует всё вокруг: и родные, и друзья, и погода, и предстоящие дела, и новые увлечения, и достигнутые цели, и внезапные удачи, и долгожданные победы, и приятные встречи, и простые слова. Желаю тебе, дорогой Матвей, здоровья и всего хорошего в жизни по максимуму.

***

Дорогой ты наш Матвей,

Поздравок прими скорей:

Мы тебе желаем счастье

Вырвать у судьбы из пасти,

Преодолеть преграды ловко,

Используя свою сноровку,

А дальше жить на всю катушку,

Имея клёвую подружку.

Матвей, прими мои искренние поздравления. Желаю в своей жизни всегда иметь и счастье, и удачу, и успех, желаю преданных друзей и крепко любящих близких, желаю перспективных идей и только счастливых моментов в каждом дне.