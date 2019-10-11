Скачать
Пятница, 11.10.2019
Дайджест ключевых новостей Украины и мира за 10 октября
Дайджест ключевых новостей Украины и мира за 10 октября
Зеленский о ликвидации ОАСК: Мне "ручной" никто не нужен
Зеленский о ликвидации ОАСК: Мне "ручной" никто не нужен
Красюк назвал главную цель Усика в хэвивейте
Красюк назвал главную цель Усика в хэвивейте
Приметы и обряды на 11 октября - День Харитона Исповедника
Приметы и обряды на 11 октября - День Харитона Исповедника

Именины (День Ангела) Матвея: значение имени и поздравления

Смотрите фото (7)
Именины (День Ангела) Матвея: значение имени и поздравления
07:53 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Матвей – это современное звучание имени Матфей (Матфий).

Имя Матвей имеет еврейское происхождение, в переводе означает "дарованный Богом", варианты трактовки – "человек Бога", "дар Бога". 

У имени Матвей существуют аналоги. Так в Европе это имя можно услышать как Матье, Маттео, Матеуш, Маттиас, Мэтью и иначе. В русском языке существуют различные варианты написания европейских аналогов. Уменьшительно-ласкательное обращение Матя также употребляется и к другим именам, например, к имени Матильда, Далмат, Матрона или же Амата.

Матвей выглядит человеком грубоватым, необщительным, скрывающим свои чувства и переживания. Этот мужчина часто делает многие вещи лишь наполовину, не доверяя самому себе и своим ощущениям. Его надежды и чаяния часто приводят к обеспокоенности, он не может оставить надежду, что кто-то обязательно ему поможет, он не может до конца поверить в свои собственные силы, и это сильно мешает ему принимать решения, влиять на свою жизнь. Этот человек может полностью изменить свою жизнь, стоит ему только поверить в собственные силы.

Для Матвея очень трудно найти золотую середину - все или ничего. Он сильно разрывается между своей естественной тенденцией к внутренней гармонии и между желанием развивать те черты и умения, которые он считает важными для себя, мужественность, уверенность и независимость. Он стремится к образу смелости и бесстрашия, поэтому может даже приблизиться к агрессии и неоправданному риску. Не удивительно, что результатом этой внутренней борьбы у Матвея понимание собственных целей несколько рассеивается, он становится восприимчив к изменению настроений. Однако, если он того пожелает, он может прожить свою жизнь в гармонии с самим собой, если сможет найти главное для себя в этой жизни, расставить свои приоритеты. Умея направить свою энергию в нужное русло, Матвей достигает больших успехов, его богатый внутренний мир полон идей, которым он постарается найти место в своей жизни. Часто именно это и определяет будущую профессию обладателя этого имени, его собственный путь.

Матвей любит общение, встречи для него очень важны. Общение на расстоянии ему трудно воспринимать, так как эмоциональная поддержка необходима ему для самореализации. Матвей стремится утолить свою жажду к знаниям, его не пугают такие науки как психология, социология, астрологии и этнология, которые позволяют ему проявить его интеллектуальность.

Он счастлив, когда находится в стабильных отношениях. Этот мужчина вовсе не романтик, хотя не лишен фантазий и необычных подходов в общении. Свой дом он будет воспринимать как крепость, поэтому ищет супругу, которой может доверять безраздельно. Он может быть открытым, понимающим, хотя в некоторых случаях может показаться самовлюбленным и даже ужасно грубым и черствым.

 

Я тебя поздравляю, Матвей. Пусть в имени твоём всегда сочетается слава и победа, пусть личность твоя постоянно лидирует в любых делах. Матвей, желаю яркой киноленты жизни, счастливых эпизодов и только положительных ролей.

Дорогой наш, милый друг,

Чудо-человек Матвей,

Чувство юмора твое

Делает тебя сильней,

Ну а мы с тобой всегда,

Чтобы не случилось вдруг,

Счастье пусть к тебе придет,

Освещает все вокруг.

Ты надежды не теряй,

Верь в себя и не забудь,

Если трудности придут,

Ты сильней их все же будь!

Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравление

Матвей, я от души тебя поздравляю. Хочу пожелать, чтобы со всех сторон света в твою жизнь врывались ветры удачи, чтобы перед тобой всегда простирались просторы больших возможностей и интересов. Пусть Матвею во всём везёт, пусть Матвею всегда удаётся завершить своё стремление победой.

***

Матвею я желаю сильным быть мужчиной,

Свои чтоб интересы развивал.

На сердце у него, пускай не будет льдины,

Желаю, чтоб от чувств порхал.

 

Любви желаю сладкой как клубника,

Чтобы здоровым был будто титан.

Чтобы судьба его не обижала,

И ключ от счастья чтоб был дал.

Дорогой Матвей, я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы никто не мешал тебе добиваться успеха, чтобы ничто не смогло сбить тебя с толку, чтобы никогда поезд твоей жизни не сошёл с рельс удачи и везения. Матвей, желаю тебе быть счастливым человеком при любом раскладе и при всякой погоде.

***

Ты очень добрый по своей натуре,

И яркости тебе не занимать,

И если даже в жизни хмуро,

Стараешься не раскисать.

 

Матвей, сегодня в день особый,

Успеха и удачи пожелать хочу,

Пусть сбудутся мечты, желанья,

И все пусть будет по плечу.

 

И пусть покинут дом невзгоды,

И счастье ты свое найдешь,

И пусть отступит все плохое,

И ты красиво заживешь!

Поздравляю тебя, Матвей. Пусть для тебя, Матвей ото всюду веет ветер добрых перемен, пусть всё в твоей жизни случается так, как тебе нужно, так, как будет хорошо для сердца. Будь счастлив и любим, успешен и востребован, уверен в себе и доволен всем, что имеешь. Здоровья тебе и огромной удачи.

***

В замечательный твой праздник,

Я хочу тебя поздравить,

Пожелать тебе успехов,

Чтоб не подводила память,

Чтобы весело жилось,

Чтобы сладко спалось,

Ну а если не спалось —

О любви мечталось!

Береги себя, Матвей!

Будь счастливым,

Не болей!

Именины (День Ангела) Марка: значение имени и СМС поздравления

Поздравляю тебя и желаю большого счастья в личной жизни, Матвей. Пусть тебя каждый день, каждый час, каждый миг радует всё вокруг: и родные, и друзья, и погода, и предстоящие дела, и новые увлечения, и достигнутые цели, и внезапные удачи, и долгожданные победы, и приятные встречи, и простые слова. Желаю тебе, дорогой Матвей, здоровья и всего хорошего в жизни по максимуму.

***

Дорогой ты наш Матвей,

Поздравок прими скорей:

Мы тебе желаем счастье

Вырвать у судьбы из пасти,

Преодолеть преграды ловко,

Используя свою сноровку,

А дальше жить на всю катушку,

Имея клёвую подружку.

Матвей, прими мои искренние поздравления. Желаю в своей жизни всегда иметь и счастье, и удачу, и успех, желаю преданных друзей и крепко любящих близких, желаю перспективных идей и только счастливых моментов в каждом дне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Поздравления, Картинки, Открытки, День ангела, Именины, 11 октября, Поздравления в картинках, Поздравления с днем ангела, поздравления в картинках с днем Ангела, Поздравления в стихах с днем ангела, Именины Матвея, День Матвея, День Ангела Матвея.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 11 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского: задал неудобные вопросы
03 Продукты, которые помогут предотвратить повышение артериального давления
04 Зеленский: Порошенко будет отвечать за все, что сделал
05 Смех до слез: у кого есть дети, тот поймет(Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Операция Турции в Сирии: в Совбезе ООН ни о чем не договорились
Операция Турции в Сирии: итоги заседания Совбеза ООН
Поход на Москву продолжается: &quot;изгонитель Путина&quot; намерен завершить начатое (Видео)
"Изгонитель Путина" намерен продолжить поход на Москву
&quot;Человек избран&quot;: Зеленский анонсировал назначение посла в США
"Человек избран": Зеленский анонсировал назначение посла в США
Когда Покровская родительская суббота в 2019 году
Когда Покровская родительская суббота в 2019 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь