Когда Покровская родительская суббота в 2019 году

Новости Украины:Второе название родительской субботы — Вселенская панихида, во время которой поминаются все усопшие.

В родительские субботы верующие оставляют мирские дела, чтобы помолиться, вспомнить почивших предков и посвятить время духовному росту. 12 октября 2019 года наступает Покровская суббота — значимая дата для всех православных христиан.

Покровская суббота 12 октября связана с важным событием в православной религии — Покровом Пресвятой Богородицы. Этот праздник отмечается 14 числа, и верующие готовятся к нему заранее, читая молитвы и раскаиваясь в неблаговидных поступках. Незадолго до Покрова верующие поминают своих родственников и близких людей, и эксперты рекомендуют ознакомиться с особенностями и правилами Покровской родительской субботы.

Смысл и особенности родительской субботы в октябре 2019 года

В церквях и храмах проходят службы, на которых священнослужители обращаются к Господу с молитвой, прося приютить души умерших в Царствии Небесном.

В день Покровской родительской субботы верующие посещают кладбища, чтобы прибраться на могилах и помолиться за упокой близких. Родительскими субботы названы потому, что чаще всего поминают именно усопших родителей, которые отправляются в иной мир раньше своих детей.

Во время Покровской родительской субботы верующие не только будут молиться за души усопших, но и обратятся к Богородице, прославляя ее и благодаря за защиту и покровительство.

По традиции 12 октября верующие помянут воинов, совершивших подвиг во славу мира и процветания государства, посетят поминальные службы, вознесут общие молитвы, а после в кругу семьи за обедом еще раз вспомнят почивших родственников и близких.

В Покровскую родительскую субботу священнослужители призывают отложить мирские дела, чтобы открыть сердце Господу, попросить у него прощения за неблаговидные поступки, помолиться за души умерших и вспомнить о том, что в конце жизни каждому воздастся по его деяниям.

Поминальные молитвы

Помолиться на Покровскую родительскую субботу может каждый, и для этого не обязательно дословно заучивать длинные тексты. Важно, чтобы слова шли от самого сердца и были искренними.

"К Тебе, Господи, обращаемся и в скорби, и в радости, не оставь молитвы рабов Твоих без ответа. Господь Всемогущий, прими в Царствие Свое почившего (имя), дозволь ему войти во Врата Райские. Аминь".

"Господи Всемогущий, жизнями повелевающий, пастырь наш и утешитель. Прими искренние молитвы и не оставь почивших метаться неприкаянными. Определи души их в Царствие Небесное и прости все прегрешения вольные и невольные. Аминь".

В этот день каждый сможет оставить за спиной горести и встать на путь, ведущий к свету и миру. Господа и Богородицу просят о покровительстве и помощи, чтобы противостоять проискам нечистой силы и не сворачивать с дороги, ведущей к духовному росту.