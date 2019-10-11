Скачать
Пятница, 11.10.2019
Дайджест ключевых новостей Украины и мира за 10 октября
Дайджест ключевых новостей Украины и мира за 10 октября
Зеленский о ликвидации ОАСК: Мне "ручной" никто не нужен
Зеленский о ликвидации ОАСК: Мне "ручной" никто не нужен
Красюк назвал главную цель Усика в хэвивейте
Красюк назвал главную цель Усика в хэвивейте
Приметы и обряды на 11 октября - День Харитона Исповедника
Приметы и обряды на 11 октября - День Харитона Исповедника

Когда Покровская родительская суббота в 2019 году

Когда Покровская родительская суббота в 2019 году
08:29 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Второе название родительской субботы — Вселенская панихида, во время которой поминаются все усопшие.

В родительские субботы верующие оставляют мирские дела, чтобы помолиться, вспомнить почивших предков и посвятить время духовному росту. 12 октября 2019 года наступает Покровская суббота — значимая дата для всех православных христиан.

Покровская суббота 12 октября связана с важным событием в православной религии — Покровом Пресвятой Богородицы. Этот праздник отмечается 14 числа, и верующие готовятся к нему заранее, читая молитвы и раскаиваясь в неблаговидных поступках. Незадолго до Покрова верующие поминают своих родственников и близких людей, и эксперты рекомендуют ознакомиться с особенностями и правилами Покровской родительской субботы.

Смысл и особенности родительской субботы в октябре 2019 года

В церквях и храмах проходят службы, на которых священнослужители обращаются к Господу с молитвой, прося приютить души умерших в Царствии Небесном.

В день Покровской родительской субботы верующие посещают кладбища, чтобы прибраться на могилах и помолиться за упокой близких. Родительскими субботы названы потому, что чаще всего поминают именно усопших родителей, которые отправляются в иной мир раньше своих детей. 

Во время Покровской родительской субботы верующие не только будут молиться за души усопших, но и обратятся к Богородице, прославляя ее и благодаря за защиту и покровительство.

По традиции 12 октября верующие помянут воинов, совершивших подвиг во славу мира и процветания государства, посетят поминальные службы, вознесут общие молитвы, а после в кругу семьи за обедом еще раз вспомнят почивших родственников и близких.

В Покровскую родительскую субботу священнослужители призывают отложить мирские дела, чтобы открыть сердце Господу, попросить у него прощения за неблаговидные поступки, помолиться за души умерших и вспомнить о том, что в конце жизни каждому воздастся по его деяниям.

Поминальные молитвы

Помолиться на Покровскую родительскую субботу может каждый, и для этого не обязательно дословно заучивать длинные тексты. Важно, чтобы слова шли от самого сердца и были искренними.

Покров Богородицы 2019: все, что нужно знать о празднике 14 октября

"К Тебе, Господи, обращаемся и в скорби, и в радости, не оставь молитвы рабов Твоих без ответа. Господь Всемогущий, прими в Царствие Свое почившего (имя), дозволь ему войти во Врата Райские. Аминь".

"Господи Всемогущий, жизнями повелевающий, пастырь наш и утешитель. Прими искренние молитвы и не оставь почивших метаться неприкаянными. Определи души их в Царствие Небесное и прости все прегрешения вольные и невольные. Аминь".

В этот день каждый сможет оставить за спиной горести и встать на путь, ведущий к свету и миру. Господа и Богородицу просят о покровительстве и помощи, чтобы противостоять проискам нечистой силы и не сворачивать с дороги, ведущей к духовному росту.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Покров Пресвятой Богородицы, Молитвы, 12 октября, Покровская родительская суббота, Покров Богородицы, Когда Покровская родительская суббота в 2019 году, Родительская суббота в октябре.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 11 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского: задал неудобные вопросы
03 Продукты, которые помогут предотвратить повышение артериального давления
04 Зеленский: Порошенко будет отвечать за все, что сделал
05 Смех до слез: у кого есть дети, тот поймет(Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Операция Турции в Сирии: в Совбезе ООН ни о чем не договорились
Операция Турции в Сирии: итоги заседания Совбеза ООН
Поход на Москву продолжается: &quot;изгонитель Путина&quot; намерен завершить начатое (Видео)
"Изгонитель Путина" намерен продолжить поход на Москву
&quot;Человек избран&quot;: Зеленский анонсировал назначение посла в США
"Человек избран": Зеленский анонсировал назначение посла в США
Когда Покровская родительская суббота в 2019 году
Когда Покровская родительская суббота в 2019 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь