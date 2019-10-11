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Международная организация по миграции направила в ОРДЛО свыше 50 тонн гуманитарной помощи

Международная организация по миграции направила в ОРДЛО свыше 50 тонн гуманитарной помощи
10:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Для жителей Донбасса направлено гигиенические наборы и наборы с промышленными изделиями для домохозяйств общим весом 51 тонна.

Международная организация по миграции (МОМ) доставил через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 51 тонну гуманитарной помощи.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 7 грузовиков с гуманитарной помощью от Международной организации по миграции.

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Для жителей Донбасса направлено гигиенические наборы и наборы с промышленными изделиями для домохозяйств общим весом 51 тонна", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу.

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Гуманитарная помощь, МОМ, Международная организация по миграции, ОРДЛО.
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