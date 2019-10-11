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В правительстве анонсировали реформу прожиточного минимума в Украине

В правительстве анонсировали реформу прожиточного минимума в Украине
13:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Министр социальной политики Юлия Соколовская предлагает отвязать прожиточный минимум от всех выплат, кроме пенсии и помощи малообеспеченным семьям.

Министр социальной политики Юлия Соколовская предлагает отвязать прожиточный минимум от всех выплат, кроме пенсии и помощи малообеспеченным семьям.

"Пришло время осуществить реформу прожиточного минимума в Украине! Сегодня прожиточный минимум не является критерием бедности и используется как фискальный индикатор. Он "привязан" к более 150 видам выплат и финансовых показателей, среди которых: туристический сбор, алименты, плата за выдачу лицензии, админуслуги, госпошлина, судебный сбор, штрафы, заработная плата, должностные оклады, стипендии, суточные в командировках и т.д., кроме социальных выплат, льгот и пенсии", - написала Соколовская на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее мнению, такая "привязка" лишает государство возможности помогать тем, кто в этом действительно нуждается, а именно адресно бороться с преодолением бедности.

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"Поэтому предложение, с которым я выступила сегодня на комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов - отменить "привязку" к прожиточному минимуму всех видов выплат кроме двух: пенсии и помощь малообеспеченным семьям", - отметила Соколовская.

Она подчеркнула, что при этом размер всех других выплат предлагается устанавливать в абсолютных цифрах и пересматривать их каждый год при принятии бюджета.

"Такая реформа отвязки от прожиточного минимума не приведет к уменьшению размера соцпособий! Для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, размеры выплат будут увеличиваться", - заверила министр.

В то же время, по ее словам, это позволит реально помочь семьям - чтобы они жили не ниже уровня бедности (прожиточного минимума), а государственная социальная помощь станет более эффективной.

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Прожиточный минимум, Министр социальной политики, Министерство социальной политики, Юлия Соколовская.
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