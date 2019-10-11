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Зеленский назвал настоящих героев Украины

Зеленский назвал настоящих героев Украины
15:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский прокомментировал грядущий национальный праздник День защитника Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что отмечаемый 14 октября День защитника Украины является национальным праздником в стране.

"Этот праздник объединяет профессиональных военных, добровольцев, медиков, волонтеров, активистов, журналистов, которые работают в зоне боевых действий. Без преувеличения, это наш национальный праздник. И все, кого я назвал, наши настоящие герои Украины, если позволите, наши волшебники", - сказал он в пятницу в Одессе на мероприятиях по случаю предстоящего Дня защитника Украины 14 октября.

Зеленский указал, что с 2014 года все названные им люди ежедневно, рискуя собственной жизнью, делают Украине и ее гражданам "наиболее ценные подарки – это мирное небо в украинских городах и селах, существование нашего государства, ее суверенитета и независимости". "За всё это, к сожалению, приходится платить страшную и болезненную цену – это тысячи жизней наших побратимов", - добавил он.

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Президент также вновь заявил, что никакой отмены льгот для ветеранов боевых действий и украинских военнослужащих не будет. "Государство и дальше будет выполнять свои социальные обязательства перед теми, кому она обязана своим существованием", - заверил он.

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Одесса, Владимир Зеленский, 14 октября, День защитника Украины.
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