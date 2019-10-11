Скачать
Пятница, 11.10.2019
Зеленский: Возвращение Крыма станет нашим следующим вызовом
Зеленский: Возвращение Крыма станет нашим следующим вызовом
Москва обвиняет Киев в неразведении сил на Донбассе
Москва обвиняет Киев в неразведении сил на Донбассе
Чехия - Англия: прогнозы букмекеров на матч отбора Евро-2020
Чехия - Англия: прогнозы букмекеров на матч отбора Евро-2020
Беременная Наталка Карпа рассекретила пол малыша
Беременная Наталка Карпа рассекретила пол малыша

Денисова: Поиски украинских моряков с судна Bourbon Rhode не дали результатов

Денисова: Поиски украинских моряков с судна Bourbon Rhode не дали результатов
17:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Омбудсмен уточнила, что на борту судна Bourbon Rhode, которое затонуло 26 сентября, находилось десять человек.

Поиски шести украинских моряков с судна Bourbon Rhode, затонувшего в Атлантическом океане, пока безрезультатны.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"Поиски шести пострадавших граждан Украины, членов экипажа судна Bourbon Rhode, пока - безрезультатны", - говорится в сообщении.

Омбудсмен напомнила, что, согласно уточненной информации, 26 сентября во время аварии на борту судна Bourbon Rhode находились десять граждан Украины. Подтверждено, что двое из них погибли, двое - спаслись, в настоящее время осуществляется поиск шести украинцев.

Поисково-спасательную операцию координирует Морской центр спасения и координации Форт-де-Франс.

Денисова: У политзаключенного Шура ухудшилось состояние здоровья

"Однако уже в течение двух недель судьба шести граждан Украины, а именно - Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева - неизвестна", - заявила омбудсмен.

Также она сообщила, что в рамках сотрудничества по делу защиты прав человека обратилась к послу Франции по правам человека Франсуа Крокету с просьбой помочь эффективному поиску пострадавших граждан Украины.

26 сентября в Атлантическом океане недалеко от Мартиники пропало судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.

28 сентября в Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что трое членов экипажа спасены, двое из них - украинцы.

В компании Bourbon Rhode сообщили, что продолжаются поиски еще 11 пропавших членов экипажа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Людмила Денисова, Bourbon Rhode, Форт-де-Франс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского: задал неудобные вопросы
02 Международный день девочек 2019: лучшие поздравления и открытки
03 Гороскоп на завтра, 11 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Продукты, которые помогут предотвратить повышение артериального давления
05 Смех до слез: у кого есть дети, тот поймет(Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский представил нового главу Одесской ОГА: кто он
Зеленский представил нового главу Одесской ОГА: кто он
Украинцы больше всего верят Зеленскому, Разумкову и Гончаруку
Украинцы больше всего верят Зеленскому, Разумкову и Гончаруку
Зеленский прибыл в Одессу (Фото, Видео)
Зеленский прибыл в Одессу (Фото, Видео)
Ограбление Ким Кардашьян в Париже станет основой сюжета нового фильма
Ограбление Ким Кардашьян в Париже станет основой сюжета нового фильма
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь