Денисова: Поиски украинских моряков с судна Bourbon Rhode не дали результатов

Новости Украины:Омбудсмен уточнила, что на борту судна Bourbon Rhode, которое затонуло 26 сентября, находилось десять человек.

Поиски шести украинских моряков с судна Bourbon Rhode, затонувшего в Атлантическом океане, пока безрезультатны.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"Поиски шести пострадавших граждан Украины, членов экипажа судна Bourbon Rhode, пока - безрезультатны", - говорится в сообщении.

Омбудсмен напомнила, что, согласно уточненной информации, 26 сентября во время аварии на борту судна Bourbon Rhode находились десять граждан Украины. Подтверждено, что двое из них погибли, двое - спаслись, в настоящее время осуществляется поиск шести украинцев.

Поисково-спасательную операцию координирует Морской центр спасения и координации Форт-де-Франс.

"Однако уже в течение двух недель судьба шести граждан Украины, а именно - Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева - неизвестна", - заявила омбудсмен.

Также она сообщила, что в рамках сотрудничества по делу защиты прав человека обратилась к послу Франции по правам человека Франсуа Крокету с просьбой помочь эффективному поиску пострадавших граждан Украины.

26 сентября в Атлантическом океане недалеко от Мартиники пропало судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.

28 сентября в Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что трое членов экипажа спасены, двое из них - украинцы.

В компании Bourbon Rhode сообщили, что продолжаются поиски еще 11 пропавших членов экипажа.