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День защитника Украины: МВД обещает порядок на улицах

День защитника Украины: МВД обещает порядок на улицах
21:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МВД

Новости Украины:Правоохранительные органы Украины готовы обеспечить порядок на более чем 300 мероприятиях в День защитника Украины.

В Украине на 14 октября по случаю Покрова и Дня защитника Украины запланированы около 300 мероприятий, для обеспечения правопорядка будут привлечены силы подразделений Национальной полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по ЧС.

"По всей Украине будет около 300 мероприятий, только в Киеве ветераны и добровольцы подали заявки на пять акций. Для наших правоохранителей - это не вызов, мы привыкли к работе на таких массовых мероприятиях. Однако мы должны обеспечить безопасность каждого гражданина нашего государства", - сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на совещании в пятницу, цитирует его департамент коммуникации МВД.

Он отметил, что будут задействованы подразделения Нацполиции, Нацгвардии и спасатели, будут активно работать штабы в регионах.

Яровой также поручил руководителям провести встречи с организаторами мероприятий, гражданскими организациями, ветеранами и добробатами, чтобы те, со своей стороны, обратили внимание на вопросы безопасности. Кроме того, он попросил провести инструктажи по недопущению провокаций и манипуляций.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что ситуационный центр начинает свою работу и будет работать круглосуточно, чтобы "оперативно реагировать на какие-либо изменения обстановки". По его данным, на патрулирование выйдут группы полиции диалога и кинологи.

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Заместитель главы ГСЧС Олег Мельчуцкий заявил, что все подразделения готовы к выполнению задач по назначению, рассчитали силы и средства на все мероприятия по Украине. Кроме пожарных расчетов, будет дежурить химическая лаборатория и пиротехнический расчет, а в аэропорту "Киев"" (Жуляны) - вертолет медицинского варианта.

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Глава Нацгвардии Николай Балан отметил, что планируется дополнительно задействовать 11 медицинских автомобилей и 30 мобильных санитарных помещений. На улицах будут патрулировать группы фиксации противоправных действий, группы мониторинга и группы психологической поддержки.

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МВД, День защитника Украины, Нацполиция.
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