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Украинские боевые офицеры создали общественную организацию

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Украинские боевые офицеры создали общественную организацию
00:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Украине создана новая общественная организация "Офицерское движение участников войны".

В Украине появилась новая общественная организация "Офицерское движение участников войны", созданная боевыми офицерами, которая намерена содействовать реформам в ВСУ и помогать участникам АТО и семьям погибших.

Об этом заявили представители Офицерского движения на его презентации в Укринформе.

"Наше движение было основано 20 августа 2019 года из участников боевых действий, патриотов Украины. Целью его, в частности, является передача военного опыта на военных кафедрах вузов, в военных институтах, помощь семьям погибших, передача опыта по реабилитации, консультативная помощь в реформировании ВСУ, содействие возвращению оккупированных территорий", - сказал Виталий Баранов, комбат 90-го ОАЭМДБ 2014-2015 годов, киборг, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней.

Он отметил, что в составе организации более 30 офицеров, среди которых Герои Украины, народные Герои Украины, которым не безразлично будущее Украины. "Мы не ставим себе целью идти в оппозицию к власти. Мы объединились с целью помочь Украине, независимо от того, кто в правительстве", - подчеркнул он.

Александр Петик, офицер батальона "Айдар" 2014-2015 гг., акцентировал внимание, в частности, на ситуации с системой психологической и воспитательной работы в войсках.

"В отличие от других армий мира, эта система так и не была построена с 1991 года. Были спорадические движения - то строились светлицы с рушниками, то служба капелланов, - однако система работы с солдатом до боя, во время боя и особенно после боя так и не заработала. Мы должны заимствовать опыт других стран, особенно тех, которые пережили военные конфликты", - сказал участник движения.

По его словам, и система обороны, которая лежит на местных органах власти, какой была в 1991 году, такой в эти 5 лет и осталась. "К примеру, если в ЦПАУ уже можно зарегистрироваться в какой-то новейший форме, то в армии система учета военнообязанных осталась на бумаге, без соблюдения тайны и так далее", - отметил Петик.

В свою очередь Евгений Лавров, участник боев за Дебальцево 2014-2015 гг., второй комбат 25-й ОМПБр "Киевская Русь" 2015 - 2018 гг., кавалер ордена "За мужество" III степени, акцентировал на необходимости проведения реформы в ВСУ.

"У нас будут консультации с Министерством обороны относительно реформирования ВСУ. К сожалению, что бы не показывали по телевизору, как бы не красили танки, как бы не переодевали солдата, мы воюем по уставу Советской армии и готовим армию по стандартам Советской армии образца 1945 года. Никаких кардинальных изменений не состоялось. В то же время есть армии, построенные по другим принципам, в них основной контингент - это резерв. Я считаю, что нам могут быть примером страны Скандинавии - Финляндия, Норвегия, Дания, где небольшая профессиональная армия и очень большой, около миллиона, мобилизационный ресурс", - отметил Лавров.

В то же время Евгений Пташник, второй комбат батальона "Айдар" 2014-2015 гг., ветеран войны в Афганистане, дополнил, что ВСУ крайне нуждаются в современном вооружении.

"Еще мой отец в Баку видел на параде такую же технику, которая ходила здесь. Я участвовал в параде, где ходили танки Т-64, потом их видела моя дочь, сейчас мой внук будет видеть ту же технику... Когда у нас говорят, что наша армия входит в десятку лучших армий Европы, мне жаль, что так говорят о европейских армиях. К сожалению, ВСУ, откуда мы пришли, остаются в плачевном состоянии. Мы хотим это изменить", - сказал он.

Владимир Довгый, заместитель командира 16-й ОМПБр 58-й бригады, участник боев за Авдеевскую промзону 2015-2016 гг., сообщил, что их общественная организация создала одноименный благотворительный фонд с целью помочь государству в реабилитации, в том числе и психологической, участников войны, инвалидов войны, которые сегодня остались без такой помощи, и семей погибших.

"Кроме волонтерской помощи, наша цель также - содействие органам местного самоуправления в развитии эффективной социальной политики в отношении ветеранов АТО, ООС и семей погибших, совершенствование системы социальной защиты и т.д.", - рассказал Довгый.

На необходимости реабилитации тех, кто пришел с фронта, акцентировал внимание также Александр Левицкий, начальник разведки 25-й ОМПБр "Киевская Русь" 2014-2015 г.г., участник боев за Дебальцево, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней.

"Мы хотим обратиться к власти, чтобы не бросали тех инвалидов, которые не в состоянии оплатить лечение. Инвалидам 1-й и 2-й групп государство выплатило единовременную денежную помощь и о них забыло. Именно для этого будет работать наш благотворительный фонд. Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы не оставить этих людей, а также помогать семьям погибших. Это основные наши задачи", - подчеркнул офицер.

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