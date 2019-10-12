ГПУ вызвала на допрос экс-министра Елену Лукаш

Новости Украины:Генеральная прокуратура вызвала на допрос экс-министра юстиции Елену Лукаш.

Генеральная прокуратура вызвала на допрос подозреваемую в хищении бюджетных средств и служебном подлоге министра юстиции времен экс-президента Украины Виктора Януковича Елену Лукаш.

Об этом Лукаш сообщила на своей странице в Facebook.

"Вас вызывают... для проведения следственных и процессуальных действий, а именно сообщения об изменении ранее сообщенного подозрения и допроса в качестве подозреваемой", - говорится в повестке Лукаш.

Лукаш должна явиться к старшему следователю по особо важным делам 17 октября в 14:00.

Напоминаем, ГПУ подозревает Лукаш и ее заместителя Иващенко в завладении средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершении служебного подлога. Дело о соучастии Иващенко в присвоении руководством Минюста 2,5 млн грн его адвокаты называют политическим.

И объясняют его попыткой прокуратуры исключить из процесса над Лукаш активного и профессионального защитника. Сторона обвинения такие упреки отвергает. Прокуроры настаивают, что имеют доказательства непосредственного участия Иващенко в хищении государственных средств. В частности отмечается, что соглашения, которые рассматриваются в суде, заключены именно тогдашним заместителем Лукаш.