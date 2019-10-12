Именины (День Ангела) Ивана: значение имени и поздравления

Новости Украины:Иван – активный и волевой человек, отличающийся завидной быстротой реакции.

Имя Иван происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе означает "помилованный Богом". Имя Иван – самое русское имя. Во время Великой Отечественной войны немцы именно так называли всех русских. На латыни имя Иван читается как Айван. Во второй половине ХХ века мода на славянские имена распространилась в испаноязычных и португалоязычных странах, в этих странах помимо родных для них имен Хуан и Жан появились имена Иван и Эван.

У имени Иван множество аналогов в различных странах. Так, например, в Германии Ивана будут звать Иоганн, Йоханн, Ганс, в Италии – Джованни, Джанни, в Англии – Джон, во Франции – Жан, в Армении – Ованес, Оганес, в Испании – Хуан, в Сербии – Йован, в Финляндии, Эстонии, Швеции – Юхан, в Грузии – Вано, в Польше, Чехии, Нидерландах – Ян, у мусульман – Яхья (исламский пророк, соответствующий библейскому Иоанну Крестителю).

Для имени Иван существуют женские формы этого имени – Иоанна, Иванна. Существует ударение в имени Иван как на первый, так и на второй слоги.

По складу характера Ваня – холерик, поражающий окружающих своим взрывным характером.

На самом деле характер человека по имени Иван очень противоречив. В нем в одинаковой мере сочетаются слабость и сила, открытость и любовь схитрить, добродушие и коварство. Сложный характер обрекает Ивана на сложную жизнь, наполненную препятствиями и ухабами. Этот мужчина с честью выносит все испытания благодаря своей выносливости. К желаемой цели Иван идет спокойно и настойчиво, не сворачивая с прямого пути. Иногда в моменты, когда до желаемого осталось лишь протянуть руку, Иван внезапно отказывается от этого.

Мужчина с именем Иван обладает широкой, разносторонней натурой. При этом он сторонник сохранения обычаев. Ваня относится к тому числу мужчин, которые высоко ценятся среди других людей. Он открыт и отзывчив, не замедлит помочь.Иван не приемлет компромиссов. Он обладает высокой нравственностью, очень предан близким. Если друзья допускают в общении с ним какой-либо нечестный поступок, то это очень ранит Ивана.

Для Ивана нет ограничений в профессиях. С одинаковой вероятностью он может стать и мастером-лесорубом, и возвышенным поэтом, и смелым летчиком. Душа этого человека полностью открыта миру.

Кладезь ты добра и силы,

Оптимизма ты вулкан,

Водопад из креатива,

В общем, классный ты, Иван.

Будь лишь баловнем судьбы

И магнитом для удачи,

Будь счастливчиком по жизни,

С легкостью решай задачи.

В нужном месте я желаю

Появляться в нужный час,

Чтоб за хвост поймать фортуну

И уже не отпускать.

Ванечка! От всей души поздравляем, и желаем никогда не останавливаться на половине пути. Всегда иди до конца и добивайся поставленных целей. Желаем, чтобы в твоей жизни присутствовало только все самое хорошее, любовь, настоящая дружба, яркие переживания, успехи и победы. Пускай твоя широкая и добрая натура всегда будет находить для себя удовольствие и интересные приключения!

***

Будь мужчиной настоящим:

Ляг скорее на диван

И врубай футбол, пей пиво.

В общем, с праздником, Иван!

Я желаю без напряга

Гвозди в стену забивать

И носочки креативно

По квартире раскидать.

Принимай поздравленья, Иван!

Будь всегда на волне позитива,

Пусть развеется скуки туман,

Будь уверенным, смелым, красивым!

Победи сто невзгод, сто дорог,

Сто вершин покори, не робея,

Чтоб легко подытожить ты смог:

Я такой! Я смогу! Я сумею!

***

Ваня, Ванечка, красавчик, поздравляю сегодня тебя. Желаю тебе вечного счастья и крепкой любви, сладких поцелуев и искренних объятий, больших успехов и высокого достатка, радости жизни и удачи, благополучия и оптимизма.

С праздником тебя, Иван!

Радости тебе, успехов.

Будь ты выше всех похвал.

Дам тебе чуть-чуть советов:

Будь веселым и счастливым,

Никогда не унывай.

Всё хорошее от жизни

Для себя ты забирай.

Пусть удача и здоровье

Не подводят никогда.

Пусть невзгоды и печали

Убегают навсегда.

Дорогой наш, милый Ваня,

Ты удачлив и умен.

Без тебя работа встанет,

Ты проворен и силен.

Ты всё можешь и умеешь,

Спорятся дела твои.

Береги семью и деток —

Пусть купаются в любви.

Мы тебе желаем счастья,

Не терять своих друзей

И в карьере продвиженья,

Новых и больших идей!

Дорогой Иван, поздравляю тебя и от всей души хочу пожелать высокого потенциала в любой деятельности и неугасаемого энтузиазма в любой работе. Пусть тебе часто улыбается фортуна и всегда сопутствует успех, пусть сердце твоё бьётся в ритме любви и счастья, пусть твой путь обходится без камней неудач и подножек друзей.

***

Для тебя я желаю, Иван,

Бесконечного счастья по жизни,

Денег, золота полный карман,

Силы духа, добра, оптимизма.

Не сдаваться, стремиться вперед,

Добиваться намеченных целей,

Пусть удача огромная ждет,

Чтоб глаза твои счастьем блестели!

Ванечка, Иван, Ванюша, я тебя от всей души поздравляю. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, весёлого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.

***

Ванюша милый, дорогой,

Пусть окружает искренний покой.

Пусть удаются все твои дела,

Пусть согревают радость, доброта.

Пускай мечты сбываются скорее,

Пусть настроенье будет веселее.

Пускай ничто не огорчает,

Успех везде сопровождает.