Покровская родительская суббота: приметы и суеверия

Новости Украины:С 12 октября связано множество традиций, которые обязаны соблюдать все православные христиане.

Родительские субботы – это дни поминовения усопших. Покровская суббота связана с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября.

Приметы и традиции родительской субботы 13 октября

Сходите в храм, чтобы поставить свечу за упокой души вашего близкого человека и помолиться за него. Можно заказать поминальный или благодарственный молебен. Если у вас не будет времени посетить храм, то обязательно прочтите поминальную молитву дома:

"Господь, Пастырь наш, прими во Царствие Свое рабов грешных (имена). Упокой души их и прости им грехи вольные и невольные. Услышь молитву мою, недостойного раба Твоего, дабы вошли души близких мне людей в Рай. Прости и мне помыслы нечистые и прегрешения, чтобы встретил я всех близких в жизни вечной. Аминь".

На кладбище нужно будет привести все в порядок, положить на могилу цветы.

На Покровскую субботу принято угощать соседских детей сладостями, так как души их чисты и свободны от всякого греха, поэтому они поминают лучше всего.

Священнослужители верят в то, что в родительские субботы усопшие слышат молитвы близких людей.