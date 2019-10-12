День защитника Украины: командование Сухопутных войск провело собрание (Фото)

Новости Украины:В командовании Сухопутных Войск состоялось торжественное собрание по случаю Дня защитника Украины.

Накануне тройного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, Дня украинского казачества и Дня защитника Украины в командовании Сухопутных войск Вооруженных сил Украины провели торжественное собрание под общим руководством командующего Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского.

Об этом сообщили в пресс-службе командования Сухопутных войск ВС Украины.

Отмечается, что поздравляя ветеранов, работников ВСУ, генералов и офицеров генерал-лейтенант Александр Сирский поздравил всех присутствующих и отметил, что военнослужащие Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины продолжают славные боевые традиции предыдущих поколений защитников Родины и с честью и достоинством выполняют свой воинский долг, демонстрируя всему миру силу духа украинской армии.

Также во время торжества, присутствующие минутой молчания почтили память погибших украинских военных, которые отдали свою жизнь в борьбе за независимость Украины.

По завершении официальной части генерал-лейтенант Александр Сирский вручил лучшим военнослужащим награды и грамоты от начальника Генштаба и от всей души поздравил всех с наступающим праздником.

После этого состоялся концерт, на котором выступили творческий коллектив военно-музыкального центра Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины, а также Иван Супрун, Максим Потебня, Марина Гончаренко, Татьяна Монойленко, Дарья Заводун, Наталья Дорошенко и другие.