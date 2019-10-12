Скачать
Суббота, 12.10.2019
"Не вижу здесь особой проблемы": Пристайко - о сотрудничестве с Ермаком
"Не вижу здесь особой проблемы": Пристайко - о сотрудничестве с Ермаком
Экс-представитель Украины в ТКГ обратился к Штайнмайеру
Экс-представитель Украины в ТКГ обратился к Штайнмайеру
Список Усика: Александр назвал желаемых соперников в хэвивейте (Видео)
Список Усика: Александр назвал желаемых соперников
Поезд "Киев - Война" показали на столичном вокзале
Поезд "Киев - Война" показали на столичном вокзале

День защитника Украины: командование Сухопутных войск провело собрание (Фото)

День защитника Украины: командование Сухопутных войск провело собрание (Фото)
14:58 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны

Новости Украины:В командовании Сухопутных Войск состоялось торжественное собрание по случаю Дня защитника Украины.

Накануне тройного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, Дня украинского казачества и Дня защитника Украины в командовании Сухопутных войск Вооруженных сил Украины провели торжественное собрание под общим руководством командующего Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского.

Об этом сообщили в пресс-службе командования Сухопутных войск ВС Украины.

Отмечается, что поздравляя ветеранов, работников ВСУ, генералов и офицеров генерал-лейтенант Александр Сирский поздравил всех присутствующих и отметил, что военнослужащие Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины продолжают славные боевые традиции предыдущих поколений защитников Родины и с честью и достоинством выполняют свой воинский долг, демонстрируя всему миру силу духа украинской армии.

Также во время торжества, присутствующие минутой молчания почтили память погибших украинских военных, которые отдали свою жизнь в борьбе за независимость Украины.

В МВД готовятся ко Дню защитника Украины (Фото)

По завершении официальной части генерал-лейтенант Александр Сирский вручил лучшим военнослужащим награды и грамоты от начальника Генштаба и от всей души поздравил всех с наступающим праздником.

После этого состоялся концерт, на котором выступили творческий коллектив военно-музыкального центра Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины, а также Иван Супрун, Максим Потебня, Марина Гончаренко, Татьяна Монойленко, Дарья Заводун, Наталья Дорошенко и другие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобороны, ВСУ, День украинского казачества, День защитника Украины, Александр Сирский, Покров 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Богдан снова числится в списках БПП
02 Физики сделали новое заявление относительно кротовых нор
03 Сегодня Покровская родительская суббота: традиции поминального дня, молитвы
04 Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)
05 Настоящее признание: Оля Полякова рассказала, что была любовницей будущего мужа (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бабье лето&quot; не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
"Бабье лето" не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
Автокефалия ПЦУ официально признана
Автокефалия ПЦУ официально признана
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Покровская родительская суббота: приметы и суеверия
Покровская родительская суббота: приметы и суеверия
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь