Праздники на выходных: Хомчак поручил ВСУ усилить боевую готовность

Новости Украины:ВС Украины будут нести усиленную службу во время осенних праздников.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по приказу начальника Генштаба – главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака усилил боеготовность воинских частей в период выходных и праздничных дней.

"На протяжении выходных и праздничных дней, по приказу начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины, усилена боеготовность воинских частей ВС Украины в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач", - говорится в сообщении на странице Генштаба в Фейсбуке в субботу.

Охрана военных объектов усилена, дежурные смены и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме.

Генштаб предостерегает граждан от незаконного проникновения на охраняемые территории, а также от провокационных действий вблизи военных объектов.

Первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что в правоохранительные органы поступило большое количество заявок на проведение массовых мероприятий на праздник Покрова и День защитника Украины.