Гончарук разыгрывает билеты на матч сборной по футболу (Видео)

Новости Украины:Алексей Гончарук на своей странице в соцсетях начал розыгрыш билетов на футбол.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на официальном Facebook-странице объявил о проведении розыгрыша билетов на матч квалификационного раунда Чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Португалии в Киеве, пишет УНН.

“Вчера наши ребята обыграли сборную Литвы со счетом 2-0. Так держать. В понедельник состоится матч сборных Украины — Португалия. Давайте поддержим наших! Участвуйте в викторине и получите шанс попасть на крутую игру!”, — отметил он в сообщении.

Далее глава украинского правительства указал условия получения билетов, а именно: “Дать ответ на вопрос: Кто является лидером за всю историю футбольных соревнований между национальными сборными Украины и Португалии? И еще, подписаться на мою страницу в Фейсбуке”.

“Розыгрыш завтра, после 12:00. С помощью сервиса random.org. Так, один участник — один комментарий. Удачи!”, — добавил Гончарук.