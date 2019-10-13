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Арахамия: Денег на восстановление Донбасса нет

Арахамия: Денег на восстановление Донбасса нет
09:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:Facebook

Новости Украины:Глава фракции СН указал, что вопрос о финансировании восстановления Донбасса – "правильный, но преждевременный".

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия допускает, что стоимость восстановления опустошенного войной Донбасса может превышать 50 млрд долларов. По его словам, у Украины таких средств нет, их придется где-то доставать.

Такое заявление Арахамия сделал в интервью "Левому берегу", отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Сопряженных затрат с реинтеграцией Донбасса - мама не горюй. Исчисляются, наверное, десятками миллиардов. У американского правительства была неосуществленная инициатива по реинтеграции Палестины с фондом в 50 млрд долларов на три года. Я думаю, что у нас суммы могут быть выше", – отметил парламентарий.

При этом Арахамия указал, что вопрос о финансировании – "правильный, но преждевременный". Искать источники финансирования нужно будет после возвращения контроля над территориями.

"Даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: "Все, забирайте Донбасс". Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придется брать. Вы сейчас можете провести политические переговоры с партнерами о финансировании Донбасса, если на столе нет реалистичного плана? Невозможно", – заявил глава фракции СН.

Арахамия: "Слуга народа" пока не готова к местным выборам

По его словам, когда появятся предпосылки для улучшения ситуации, к решению вопроса привлекут группу экспертов.

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Америка, Донбасс, "Слуга народа", Давид Арахамия.
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