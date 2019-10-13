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Покров Пресвятой Богородицы: традиции и особенности празднования
Покров Пресвятой Богородицы: традиции и особенности празднования

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и особенности празднования

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Покров Пресвятой Богородицы: традиции и особенности празднования
11:30 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Для наших предков праздник Покрова Пресвятой Богородицы был одним из главных осенних торжеств.

Согласно церковному календарю, его отмечали в память о чудесном явлении Богородицы у стен Царьграда, оцепленных сарацинами. Укрыв город своим плащом, Богоматерь спасла его от разорения. На Руси Покров день утвердили при князе Андрее Боголюбском в 1164 году.

В этот день нельзя строить, убирать и стирать, а незамужние девушки на Покров молятся о личном счастье.

В славянском календаре Покров знаменовал окончание сельскохозяйственных работ и наступление зимы. В это время часто выпадал первый снег, поэтому Покров Богородицы был связан с приходом зимы и со снежным покровом земли. Говорили: «Покров кроет землю то листом, то снегом». В это время начинали свой труд пряхи и ткачихи. Девушки принимались шить себе приданое.

К празднику заканчиваются все самые важные сельские работы на земле. В Карпатской Украине к Покрову возвращались все пастушьи стада с полонин и завершали последнее путешествие чумаки.

В этот день завершался период сватовства и приготовления к свадьбам, который начинался после Успения.

Накануне Покрова девушки гадали: пекли маленький ржаной хлебец и вместе с пучком льна несли в сарай, приговаривая: "Суженый мой, миленький мой, приходи сегодня в сарай, на работу посмотри, из окошка покажись".

Покров Пресвятой Богородицы 2019: когда и как отмечают Покров день

Девушки боялись проводить ночь в сарае, и поэтому, оставив лен и хлеб, шли домой до рассвета. А после утренней церковной службы втайне давали съесть ржаной хлеб понравившемуся парню, а льняную нить оставляли в его кармане. И если задуманное удавалось, то парень обязательно отвечал взаимностью.

14 октября девушка, которая хочет выйти замуж, должна была прийти в церковь в начале праздничного богослужения, поставить свечу у иконы Покрова Пресвятой Богородицы, и попросить ее о скорейшем замужестве и счастливой семейной жизни. Семейные пары могут прийти в праздник в храм, для того чтобы также помолиться о милости и покровительстве Матери Божьей.

 

Покров Богородицы 2019: все, что нужно знать о празднике 14 октября
Покров Богородицы 2019: все, что нужно знать о празднике 14 октябряЧитать полностью

Кроме того, на праздник каждая женщина должна поставить в доме букет красных хризантем. Считается, что эти цветы владеют особой энергетикой и помогают избавиться от сомнений, установить любовь и покой в доме. Для незамужних девушек они станут талисманом. Так, из засушенного букета хризантем нужно собрать лепестки и переместить их в собственноручно сшитый мешочек. Этот атрибут привлечет в жизнь чистое и искреннее чувство любви.

В этот день каждый верующий должен обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице, прося у нее крепкого здоровья, помощи, поддержки и защиты, а также содействия в семейной жизни и, конечно же, в любви. Принято считать, что в течение всего года Богородица оберегает просителя, покрывая его непосредственно своим покровом.

Для того, чтобы все члены семьи были здоровыми, на Покров старшая хозяйка брала вышитый рушник, который был над иконой Богородицы, и развешивала его над входной дверью.

Покрова 2019: что нельзя делать и что можно делать в это день

Еще один ритуал, который проводился на Покров, - разжигание костра, в который нельзя было класть дрова: в нем горел сухой мох.

Ко всему прочему, на Покров нужно оделять дарами бедных и сирот, а также окуривать дома дымом от горящих веточек яблони или вишни - для благополучия и удачи.

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