Скачать
Воскресенье, 13.10.2019
Загороднюк: Часть государственного оборонного заказа должна быть закрытой
Загороднюк: Часть государственного оборонного заказа должна быть закрытой
Усик - Уизерспун. Полное видео боя
Усик - Уизерспун. Полное видео боя
Дуда: Мы должны солидарно давить на Россию
Дуда: Мы должны солидарно давить на Россию
Покров Пресвятой Богородицы: традиции и особенности празднования
Покров Пресвятой Богородицы: традиции и особенности празднования

РПЦ грозит Элладской православной церкви "последствиями" за признание ПЦУ

РПЦ грозит Элладской православной церкви "последствиями" за признание ПЦУ
13:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:pixabay

Новости Украины:Дать оценку решению Элладской православной церкви РПЦ собирается на Священном синоде.

В Русской православной церкви заявили, что Элладская православная церковь может столкнуться с "последствиями" своего решения о признании Православной церкви Украины.

Об этом сказал заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов, передает "РИА Новости".

По его словам, несмотря на предложения нескольких митрополитов воздержаться от принятия решения, Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, "выразив надежду на то, что украинская автокефалия сможет "укрепить отношения между автокефальной церкви Великой России и Украины".

"Оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата", - отметил Балашов.

При этом он заявил, что "десятки миллионов" членов РПЦ в Украине "ни о какой автокефалии не просили".

Порошенко с благодарностью поприветствовал решение ПЦЭ

Напомним, священный синод Русской православной церкви (РПЦ) в ближайшее время оценит, как решение Элладской православной церкви "о правомерности присвоения автономии раскольнической церкви в Украине скажется на мировом православии и межцерковных отношениях между Москвой и Афинами". Об этом ТАСС в субботу сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, РПЦ, ПЦУ, Греческая церква, Николай Балашов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
02 Усик - Уизерспун: события боя (Фото, Видео)
03 Интересная находка: в Египте обнаружен саркофаг с картой загробного мира
04 Усик - Уизерспун. Полное видео боя
05 Тайфун "Хагибис" в Японии: проходит эвакуация жителей целого архипелага
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Битва осени и лета: прогноз погоды на ближайшие дни
Битва осени и лета: прогноз погоды на ближайшие дни
Гривна стабилизировалась: официальный курс валют на 13 октября
Гривна стабилизировалась: официальный курс валют на 13 октября
Дайджест главных событий 12 октября в Украине и мире
Дайджест главных событий 12 октября в Украине и мире
Покров, День Защитника Украины и День казачества: какие праздники отмечают 14 октября
Покров, День Защитника Украины и День казачества: какие праздники отмечают 14 октября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь