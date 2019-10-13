РПЦ грозит Элладской православной церкви "последствиями" за признание ПЦУ

Новости Украины:Дать оценку решению Элладской православной церкви РПЦ собирается на Священном синоде.

В Русской православной церкви заявили, что Элладская православная церковь может столкнуться с "последствиями" своего решения о признании Православной церкви Украины.

Об этом сказал заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов, передает "РИА Новости".

По его словам, несмотря на предложения нескольких митрополитов воздержаться от принятия решения, Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, "выразив надежду на то, что украинская автокефалия сможет "укрепить отношения между автокефальной церкви Великой России и Украины".

"Оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата", - отметил Балашов.

При этом он заявил, что "десятки миллионов" членов РПЦ в Украине "ни о какой автокефалии не просили".

Напомним, священный синод Русской православной церкви (РПЦ) в ближайшее время оценит, как решение Элладской православной церкви "о правомерности присвоения автономии раскольнической церкви в Украине скажется на мировом православии и межцерковных отношениях между Москвой и Афинами". Об этом ТАСС в субботу сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.