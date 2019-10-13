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Украинские десантники примут участие в престижных учениях в Великобритании

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Украинские десантники примут участие в престижных учениях в Великобритании
15:50 Сегодня Телеграф Фото: МОУ

Новости Украины:Украинские десантники отработают сложные задания во время учений "Cambrian Patrol - 2019".

Военные из отдельного подразделения ДШВ ВСУ принимают участие в престижных международных учениях "Cambrian Patrol - 2019" проходящих в британском Уэльсе. 

Во время учений, команды их разных стран мира берут участь в соревнованиях по достижению лучшего результата во время патрулирования определенного района. 

Об этом сообщила пресс-служба командования десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. 

Так подразделению ДШВ надо в сжатые сроки преодолеть участок незнакомой местности со многими трудными участками. Также ожидаются сложные погодные условия. 

Боевые группы отрабатывают разнообразные учебно-боевые задачи в полной боевой экипировке. 

Как отметил командир украинского подразделения, за преодоления участков маршрута команды получают оценки, по итогу которой формируется таблица результатов. На успешность достижения целей задачи влияют различные навыки, например, умения преодолевать препятствия, реагировать на внезапные угрозы, оказывать первую медпомощь и т.д. 

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Активная фаза учений стартует на следующей неделе, а сейчас подразделения приступили к подготовке. 

В учениях Cambrian Patrol принимают участие подразделения, соответствующие мировым стандартам и имеющие очень высокий уровень подготовки. 

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Учения, Минобороны, ВСУ, ДШВ, Cambrian Patrol - 2019.
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