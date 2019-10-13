День защитника Украины: воины Приазовья получили ценные подарки (Фото)

Новости Украины:Председатель Мариупольской мэрии поздравил воинов с Днем защитника Украины.

В Мариупольском гарнизоне состоялось торжественное собрание по случаю Дня защитника Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ОТУ "Восток".

В мероприятии поучаствовали представители всех силовых структур, которые защищают мир и покой наших граждан на Приазовье.

На открытии мероприятия к участникам собрания обратился Мариупольский городской председатель Вадим Бойченко.

Он отметил, что благодаря воинам, которые поддерживают мир на территории Мариуполя, у жителей есть украинское будущее. Он поблагодарил их за мужество, преданность и силу, а также выразил отдельную благодарность их родителям и семьям, за то, что они там находятся.

Также он по решению городского совета вручил военнослужащим гарнизона ценные подарки и благодарности от местной общины. Во время мероприятия начальник гарнизона - военный комиссар Донецкого областного военного комиссариата полковник Александр Сергеев поощрил лучших воинов ведомственными наградами.

После поздравлений военный оркестр части Национальной гвардии Украины подарил присутствующим увлекательную концертную программу.