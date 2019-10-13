День защитника Украины: Аваков, Баканов и Данилов сделали совместное заявления

Новости Украины:Арсен Аваков, Иван Баканов и Алексей Данилов призвали участников планируемых массовых мероприятий не позволять собой манипулировать.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Службы безопасности Иван Баканов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделали совместное заявление в преддверии празднования 14 октября Дня защитника Украины.

Соответствующее заявление размещено на сайте Министерства внутренних дел.

"Много людей завтра примут участие в массовых мероприятиях, политических митингах, акциях, шествиях, посвященных этой дате. Правоохранители готовы обеспечить право на мирные собрания и публичную демонстрацию гражданской позиции каждому украинцу!... Мы готовы обеспечивать права граждан. Мы готовы защищать общественный порядок и безопасность каждого участника", – говорится в заявлении.

При этом упоминаются события 31 августа 2015 года, "когда боевая граната оборвала жизнь четырех нацгвардейцев, а более 120 человек получили ранения".

"Поэтому завтра правоохранительные органы будут действовать строго и внимательно. И мы очень рассчитываем на бдительность участников массовых акций. Наш общий враг никуда не делся – вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации! Как показал тяжелый 2014 год, наша сила – в единстве, в объединении во имя ключевых целей. Ради памяти героев, которые отдали свою жизнь за свободу и территориальную целостность Украины – этот день должен пройти мирно и достойно! Не позволяйте никому манипулировать вами, использовать вас "втемную", нести деструкцию", – говорится в заявлении.