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Покров Пресвятой Богородицы - праздник 14 октября
Покров Пресвятой Богородицы - праздник 14 октября

Покров Пресвятой Богородицы - праздник 14 октября

Покров Пресвятой Богородицы - праздник 14 октября
07:53 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Праздник Покрова отмечают 14 октября. В 2019 году дата остается неизменной: в отличие от многих церковных праздников, этот не сдвигается и в разные годы отмечается в одинаковое время.

Праздник Покрова — важная дата для церковно-народного календаря. Каждый октябрь принято было отмечать этот день, и немало традиций Покрова живы и сегодня.

История этого праздника многим известна. По легенде, однажды Богородица спасла людей, молившихся в храме при осаде Константинополя. Она сошла с небес и укрыла всех собравшихся омофором (так называется традиционный головной убор Девы Марии, в котором принято ее изображать; вы можете увидеть омофор на иконах). Войска, подступившие к граду, вскоре оставили его. Поэтому день и называется Покровом Пресвятой Богородицы. Впрочем, в народе его связали с другим обычаем — покрывать голову замужней женщины платком.

В старину на Покров было принято совершать обряды и ритуалы, читать заговоры, ворожить. Девушки наперегонки старались поставить свечу в утреннем храме: кто первая успеет, той первой и замуж идти. У незамужних была традиция просить о скорой свадьбе: Покров-Покров, покрой землю снежком, а меня — платком. Стоит отметить, что православная церковь не одобряет подобные действия, считая их пережитками язычества. Верующие люди на Покров могут сходить в храм, помолиться дома. Мы рекомендуем вспомнить молитву "Богородице Дево, радуйся".

С Покровом связано множество примет, которые дошли и до наших дней. В 2019 году мы можем, как в давние времена, попробовать предсказать погоду на Покров. Например, считается, что если 14 октября на дорогах царит во всей своей красе осенняя грязь с бездорожьем, то зиме быть уже через четыре недели. Да и в целом народный календарь считает день Покрова Пресвятой Богородицы своего рода рубежом, переходом от осени к зиме. Известно много старых пословиц: на Покров до обеда осень, после — зима.

Считается, что свадьбы на Покров — к удаче и счастью: молодые будут любить друг друга всю жизнь. Богородице молились о семейном счастье, о замужестве, о благополучии в любви.

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и особенности празднования

А вот лешие и змеи, по народному поверью, отправлялись на зимовку и уже не беспокоили людей до весны. Крестьяне конопатили избы, крестьянки начинали время вечерних посиделок. Традиции семейных зимних вечеров можно устроить и в 2019 году, чтобы чаще собираться за общим столом. Да и к зиме неплохо подготовиться заранее: не зря народный календарь устроен именно так.

Известно много икон Покрова. А самое старинное изображение находится в Суздале, примерная датировка его — 13-14-й век.

14 октября 2019 года — понедельник. Известный стереотип гласит, что именно с понедельника мы обычно пытаемся начать новую жизнь. В нынешнем году это возможно. На Покров остаются в прошлом печали, неприятности, плохие воспоминания. Не стоит брать их с собой, можно посмотреть в будущее с верой в лучшее, с надеждой на счастье и с готовностью идти к этому счастью.

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