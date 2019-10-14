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Сегодня День защитника Украины: история и традиции праздника

Сегодня День защитника Украины: история и традиции праздника
08:17 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Традиционно, в этот день принято поздравлять мужчин и женщин, которые стоят на страже мирного неба нашей страны.

День защитника Украины в 2019 году по традиции отмечаем 14 октября, в понедельник. С 2015 года этот день объявлен выходным. К тому же праздник совпадает с Днем украинского казачества иПокровом Пресвятой Богородицы – считалось, что Богородица покровительствует казакам.

История и традиции праздника

Перенос празднования Дня защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября осуществлено по указу пятого президента Украины Петра Порошенко.

Украинский институт национальной памяти поддержал инициативу отмечать День защитника Украины на Покрова, обосновывая это традицией почитать украинское войско именно в этот день. 14 октября также традиционно считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА) – военно-политического подразделения Организации украинских националистов (ОУН).

Покров Пресвятой Богородицы - праздник 14 октября

Традиционно в День защитника Украины во многих городах проходят разнообразные мероприятия и официальные торжества. Чаще всего в этот день устраиваются тематические фестивали и физкультурно-патриотические соревнования, в музеях организуют специальные выставки, в школах – тематические уроки и семинары о славе запорожцев.

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