Покров день 2019: что можно, а что нельзя делать в этот день

Новости Украины:Покров необходимо отметить правильно, чтобы заручиться поддержкой и благословением Высших Сил.

В православии Богородица почитается как главная заступница всех людей, поэтому существует много праздников в ее честь. Одним из самых важных является Покров.

Вот уже более 9 веков православная церковь чтит праздник Покрова Богоматери. Он ежегодно отмечается 14 октября. Несмотря на то, что Покров не относится к числу двунадесятых праздников, верующие придают ему особое значение и стараются придерживаться традиций этого дня.

История Покрова связана с явлением Богородицы, которая пришла на помощь к жителям Константинополя и вместе с ними молилась о защите от врагов и гонителей. По окончании общей молитвы она сняла покров с головы и раскинула его над верующими. Наутро недруги отступили, и молящиеся были спасены.

Что можно делать на Покров Богородицы

В храмах накануне праздника проходят торжественные вечерние службы, а днем 14 октября проходит литургия. Читаются специальные тексты, рассказывающие о смысле торжества, возносятся молитвы, прославляющие Богоматерь. История праздника и особый символизм побуждают священников читать проповеди о силе молитв.

В 2019 году 14 октября выпадает на понедельник, поэтому у многих верующих будет рабочий день. Если нет возможности отстраниться от рабочих и домашних дел, нужно работать на совесть, перенести неважные дела на другой день и найти время для искренних молитв.

На праздничный стол на Покров в 2019 году можно подать все: в праздник нет поста. Чтобы привлечь в свой дом благополучие, принято помогать неимущим и прислушиваться к просьбам нуждающихся. Добро всегда возвращается сторицей.

Священнослужители рекомендуют приобрести икону "Покров Пресвятой Богородицы" для домашнего иконостаса или в подарок близким. Образ лучше всего поместить в детской или над входной дверью, в знак почитания Богородицы.

В народе праздник Покрова долгое время воспринимался как встреча осени и зимы. Работы становилось все меньше, свободного времени — больше, начиналось время свадеб и шумных гуляний. Сохранилась традиция молиться Богородице об удачном замужестве, о здоровье близких, о помощи в делах. Но особенно важны молитвы о прощении грехов: освободившись от греха, обретя в душе мир, человек получает и все остальное, необходимое для счастливой жизни.

Что нельзя делать 14 октября 2019 года

В Покров желательно отказаться от дел, отвлекающих от молитв и духовного очищения. Уборку и домашние заботы лучше перенести на другой день или сделать заранее. Свободное время следует посвятить Богу и богоугодным делам.

В этот светлый день постарайтесь удержаться от ссор, конфликтов, бранных слов, дурных мыслей и вредных привычек. Желательно отказаться от распития алкогольных напитков, переедания и шумных застолий допоздна.

С давних пор и по сей день существует поверье: девушкам в этот день нельзя отказываться от свиданий с женихом или ругаться с возлюбленным. Считается, что Богородица может подарить шанс обрести счастье, а если отказаться от такого подарка, то можно надолго остаться одинокой. Конечно, в этом обычае есть что-то языческое, но и вреда нет никого.

Самое важное в Покров день — поблагодарить Богородицу за защиту, покровительство и помощь. Прочитать молитвы можно перед иконой Покрова, тогда они будут услышаны быстрее.