Именины (День Ангела) Веры: значение имени и поздравление

Новости Украины:Имя Вера – это исконно русское имя и в буквальном переводе с греческого языка означает "вера", "служение Богу".

Вера, надежда, любовь – три главных добродетели в христианстве. Среди христиан почитаются мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София, жившие во II веке. Несмотря на существование соответствующих греческих имен, в европе имена трех сестер переводились буквально, в то время как имя София заимствовалось непосредственно из греческого языка.

Также имя Вера – это сокращенная форма некоторых женских (Венера, Вероника, Верония и им родственные имена) и мужских имен (Авенир, Ливерий, Аверкий, Север, Саверий).

Веру можно охарактеризовать как умную, правдивую и благосклонную личность. Это рассудительная девушка, которая ценит практичность. В поступках обладательницы этого имени всегда прослеживается ее рассудительность. Она не склонна фантазировать. Всегда старается реализовать свои цели. Несмотря на доброту, Вере свойственны жесткие поступки. Она не увлекающаяся натура. Для Веры свойственна невозмутимость.

У Веры не всегда достаточно развита интуиция. Она склонна следовать существующим в обществе стереотипам и суждениям. В то же время они не становятся неотъемлемой частью ее жизни.

Вера практична и обладает хорошими организаторскими способностями. В решении различных вопросов она умеет трезво оценивать ситуацию и проявлять сообразительность. В коллективе она обычно сдержанна и вдумчива.

Моральные и нравственные ценности Веры часто не совпадают с общественными. ее может тянуть к различным свершениям и головокружительным приключениям. Природная сдержанность не позволяет ей совершать ошибки и идти на поводу у своих желаний.

Обладательницу этого имени бывает сложно понять. В личных отношениях с противоположенным полом ей необходимо постоянно чувствовать ласку, доброту и душевное тепло. При этом она меняет партнеров, чтобы убедиться в своей привлекательности. Вера создана для нежных и теплых отношений, поэтому не стоит ждать от нее страсти и бури эмоций.

У Веры хорошо развиты музыкальные способности. Она с легкостью научится играть на музыкальном инструменте. В качестве профессии Вере прекрасно подойдут такие специальности как биолог, инженер, учитель, скульптор или актриса. Обладательница этого имени редко проявляет свою увлеченность работой. Чаще всего труд для такой женщины становится только средством заработка денег.

С верою в сердце каждый живет.

Тебе, Вера, имя пусть силы дает,

Пусть будет твоей путеводной звездой,

По жизни тебя пусть ведет за собой.

Желаю, чтоб счастьем жизнь наполнялась,

Вера в добро никогда не кончалась.

Тебе пожелаю я верить, любить

И веру в прекрасное людям дарить.

Вера. Без нее не жить!

Нужно с Верою дружить,

Веру нужно уважать,

И любить, и понимать.

Ведь без Веры — никуда,

Ни туда и не сюда!

У нее пусть будет счастье,

Растворятся все ненастья.

Пусть веселье, свет и радость

В жизни Веры будут, сладость

И семьи тепло, уют

Веру дома верно ждут!

Вера, Верочка, Веруня,

Поздравлять тебя спешу,

Путеводный луч надежды,

Пожелать тебе хочу.

Чтобы сил на все хватало,

Чтоб цвела твоя душа,

Чтобы злоба отступала,

Не тревожила тебя!

Чтобы зависти не встретить,

Чтобы в радости лишь жить,

Чтобы счастье все ж заметить,

Чтоб смеяться и шутить!

На вещи смотришь ты реально

И знаешь, жизнь не идеальна,

Но целей смело достигаешь,

Удачу ты не отпускаешь!

Ты молодец, красотка Вера,

Пусть все берут с тебя примеры,

А жизнь одарит счастьем светлым,

Добром, теплом любви приветным!

Когда судьба вставляет палки,

Себя становится так жалко.

И только вера помогает,

Всегда она вперед толкает.

И это имя бесподобно,

Поднять с колен оно способно.

Спасибо, Вера, что ты есть,

Дай Бог тебе удач не счесть.

Тебя поздравляю, прекрасная Вера,

Желаю добра и любви безграничной,

Чтоб счастье твой дом наполняло без меры,

И в жизни дела все прошли на отлично.

Чтоб не было зависти, злобы и горя,

Зато было много прекрасных моментов,

И образовалось бескрайнее море

Из радости и дорогих комплиментов!

Нашей Веры нет теплее,

Нет мудрее и добрее!

Ты красива, и приятна,

И нарядна, и опрятна!

Не капризна, не шумна,

Исключительно умна,

Силы воли много есть,

А достоинств всех — не счесть!

Пусть тебе везет всегда,

Пусть не властвуют года.

Счастья пусть звенит звонок —

Наш душевный поздравок!

Веруня, ярко улыбайся

И будь счастливой, дорогая!

Чудесной жизнью наслаждайся,

Тебе любви большой желаю!

Пускай все планы и мечты

Осуществятся за мгновение!

Желаю вечной красоты,

Здоровья, грации, цветения!

Пусть любовь красивой будет,

Вверх стремиться лишь карьера.

В праздник твой желаю счастья,

Обаятельная Вера.

Будь всегда по-женски слабой,

Сильной духом, волевой,

Нежной, хрупкой, милосердной,

Дерзкой, пылкой, деловой.

Пусть цветы почаще дарит

Самый лучший из мужчин.

В доме пусть живет достаток,

В гараже ждет лимузин.