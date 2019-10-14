Полнолуние 14 октября 2019 года: чего стоит опасаться

Новости Украины:Привычный ход жизни нарушится, но если проявить активность, можно побороться за место под солнцем и выйти победителем.

Полнолуние — это всегда время нового рубежа, когда энергетика достигает своего пика, и нужно применить ее правильно. Некоторые начинания будут в такой день успешными, другие же, напротив, грозят провалом или неприятностями.

Эксперты включили нынешнее Полнолуние в перечень опасных дней в октябре. Но это еще не значит, что день будет неудачным. В наших силах учесть предостережения, обойти препятствия и превратить риски этого дня в новые возможности. Но сначала проанализируем астрологические характеристики дня.

Полнолуние 14 октября состоится в Знаке Зодиака Овен, Луна в квадратуре с Плутоном. Этот аспект означает кризис, даже борьбу, однако не без достижения успехов.

Что нельзя делать в Полнолуние 14 октября

Поддаваться соблазнам. Разрушение устоявшихся порядков из-за аспекта мощной Луны и Плутона может расшатать нравственные ориентиры. В такие дни чаще происходят измены, возрастает риск нарушить важное обещание, выдать чужие тайны, изменить своим идеалам. Выигрышная стратегия — укреплять внутренний стержень, помнить о своих ценностях и не идти наперекор им. И пусть риск — дело благородное, но между оправданным риском и сиюминутным соблазном есть большая разница.

Планировать дела, требующие хладнокровия. Важные встречи, деловые переговоры, сдача экзамена — ошибку можно допустить буквально из-за ерунды. Нервы в такие дни шалят, Овен усиливает импульсивность и приводит к тому, что мы взрываемся негативом вместо конструктивного диалога. Конечно, не всегда такие даты зависят от нас, часто не в наших силах передвинуть мероприятие на другое время. Если сделать этого нельзя, нужно подготовиться внутреннее, настроиться на лучшее, не накручивать себя переживаниями. Можно помедитировать. Чем спокойнее и увереннее вы будете себя чувствовать накануне, тем лучше.

Играть с огнем и острыми предметами. Аккуратность и здравый смысл — отличные помощники, а о ненужных рисках пора забыть. Соблюдение техники безопасности в кухне сегодня поможет уберечься от неприятных оплошностей.

Упражняться в остроумии. Шутить с огнем не стоит и в переносном смысле — словесные остроты тоже могут нанести ущерб. Если неудачно пошутить в дружеской компании или среди коллег, можно здорово подпортить репутацию и вместо остряка с чувством юмора прослыть весьма бестактной личностью. Если необходимо поддержать беседу, лучше придерживаться нейтральной темы. Да и с партнером стоит вспомнить о комплиментах и романтике, а не подтрунивать друг над другом.

Выяснять отношения. Все "серьезные разговоры" лучше оставить на потом. В понедельник получится разве что поругаться, но каждый останется при своем мнении, а подводные камни отношений проступят еще сильнее

Что можно делать на полную Луну в октябре

Искать новую мотивацию, источники вдохновения. Без движения вперед добиваться целей трудновато, а именно с мотивацией и новыми идеями в Полнолуние будет сложно. Многие люди 14 числа могут ощутить, что они находятся на распутье, не знают, куда двигаться дальше, потеряли ориентиры или бессмысленно топчутся на месте. Эти мысли привлекает усиление негативного воздействия далекого Плутона. Очень важно не поддаться им и смотреть вперед с оптимизмом. Пусть понедельник будет не тяжелым и станет тем днем, когда начать новую жизнь действительно можно.

Заниматься физическими упражнениями. Переизбыток энергии Полнолуния и взрывоопасного Овна лучше всего расходовать на тренажерах, в бассейне или в парке на пробежке. Даже если от спорта вы далеки, можно заняться разминкой дома или устроить себе после работы небольшую пешую прогулку, разучить простую асану из йоги. Физическая нагрузка — отличный способ лучше себя почувствовать и обратить негатив дня в созидательную сторону.

Творить. Полная Луна — помощник творческих людей. В это время полезна арт-терапия по Знаку Зодиака, музыкальные медитации, саморазвитие.

Работать с лекарственными травами. Полная Луна усиливает лечебные свойства растений и заряжает их позитивной энергетикой. Поэтому можно сегодня заготавливать травы, сушить, сортировать и перебирать их, смешивать сборы. Можно приобрести бодрящий или укрепляющий иммунитет сбор в аптеке: осенью он пойдет на пользу.

Каждое Полнолуние — особенное; иногда этот день подходит для того, чтобы решать финансовые вопросы, иногда астрологи советуют обратить внимание на сферу любви, а порой лучший совет лунного календаря — сделать перерыв и отдохнуть. Но есть 7 дел, идеально подходящих для любого Полнолуния. Приступайте к ним, и вы не ошибетесь.