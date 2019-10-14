Чубаров: Верим и делаем всё, чтобы флаг Украины опять поднялся над Крымом

Новости Украины:Чубаров от имени Меджлиса крымскотатарского народа поздравил Украину с праздником.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил украинцев с Днем защитника Украины.

Соответствующее поздравление он разместил на своей странице в Facebook.

"От имени Меджлиса крымскотатарского народа и от себя лично искренне поздравляю вас с Днем защитника Украины, а также с Днем украинского казачества и Днем создания Украинской Повстанческой Армии", - говорится в поздравлении.

Также Чубаров поблагодарил жителей временно оккупированного Крыма, которые добровольно решили защищать суверенитет Украины.

"Наши особенные пожелания и благодарность тем жителям временно оккупированного Россией Крыма - крымским татарам, украинцам, людям других национальностей, которые в рядах добровольческих батальонов, а потом в рядах ВСУ, с оружием в руках противостояли агрессии РФ и сегодня защищают территориальную целостность и независимость Украинского государства", - сказано в поздравлении главы Меджлиса.

"Верим и делаем всё, чтобы государственный флаг Украины и национальный крымскотатарский флаг опять поднялись на Крымом!", - подытожил Чубаров.