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Чубаров: Верим и делаем всё, чтобы флаг Украины опять поднялся над Крымом

Чубаров: Верим и делаем всё, чтобы флаг Украины опять поднялся над Крымом
14:40 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Чубаров от имени Меджлиса крымскотатарского народа поздравил Украину с праздником.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил украинцев с Днем защитника Украины. 

Соответствующее поздравление он разместил на своей странице в Facebook.

"От имени Меджлиса крымскотатарского народа и от себя лично искренне поздравляю вас с Днем защитника Украины, а также с Днем украинского казачества и Днем создания Украинской Повстанческой Армии", - говорится в поздравлении. 

Также Чубаров поблагодарил жителей временно оккупированного Крыма, которые добровольно решили защищать суверенитет Украины. 

"Наши особенные пожелания и благодарность тем жителям временно оккупированного Россией Крыма - крымским татарам, украинцам, людям других национальностей, которые в рядах добровольческих батальонов, а потом в рядах ВСУ, с оружием в руках противостояли агрессии РФ и сегодня защищают территориальную целостность и независимость Украинского государства", -  сказано в поздравлении главы Меджлиса. 

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"Верим и делаем всё, чтобы государственный флаг Украины и национальный крымскотатарский флаг опять поднялись на Крымом!", - подытожил Чубаров. 

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Все по теме:

Рефат Чубаров, Крымские татары, Оккупированный Крым, День защитника Украины.
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