День защитника Украины: как поздравляли военнослужащих деятели политики

Новости Украины:Деятели украинской политики поздравили сограждан с Днем защитника Украины.

День защитника Украины в 2019 году по традиции отмечают 14 октября, в понедельник. С 2015 года этот день объявлен выходным. К тому же праздник совпадает с Днем украинского казачества и Покровом Пресвятой Богородицы – считалось, что Богородица покровительствует казакам.

Украинские политические и культурные деятели поздравили украинцев с этим праздником.

Так накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев быть благоразумными в этот праздничный день.

"Верю, что в этот день горячие сердца не омрачат здравого смысла. Прошу вас - будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения," - написал он на своей страничке в Facebook.

Экс-президент Петр Порошенко в своем поздравлении с Днем защитника Украины отметил, что за пять лет 14 октября врезалось в украинскую историческую память.

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинских военных с Днем защитника Украины.

Также экс-премьер поделился видео, на котором простые люди описывают наших защитников.

Также поздравил украинских военных и премьер-министр Алексей Гончарук.

Отметил неоценимый вклад воинов в будущее Украины директор ГБР Роман Труба.

Министр культуры Владимир Бородянский присоединился к поздравлениям.

Поздравил защитников Украины и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров

Украинская Премьер-Лига презентовала поздравительный ролик в честь Дня защитника Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram З Днем захисника України. Дякуємо. #памятайпишайся Публикация от Українська Прем'єр-Ліга (@upl.ua) 14 Окт 2019 в 1:34 PDT

Как известно, перенос празднования Дня защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября осуществлено по указу пятого президента Украины Петра Порошенко.

Украинский институт национальной памяти поддержал инициативу отмечать День защитника Украины на Покрова, обосновывая это традицией почитать украинское войско именно в этот день. 14 октября также традиционно считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА) – военно-политического подразделения Организации украинских националистов (ОУН).