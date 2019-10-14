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Понедельник, 14.10.2019
Зеленский в Донецкой области: президент посетил передовую (Фото)
Зеленский в Донецкой области: президент посетил передовую (Фото)
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Зеленский в Донецкой области: президент посетил передовую (Фото)

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Зеленский в Донецкой области: президент посетил передовую (Фото)
16:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Зеленский посетил передовую в зоне проведения ООС.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения сторон в зоне проведения операции Объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой.

"По собственной инициативе, без представления Министерства обороны Украины, президент вручил государственные награды и часы пяти бойцам 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - сообщает в понедельник вечером пресс-служба главы государства.

Кроме того, Зеленский почтил память Героя Украины, заместителя командира батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрея Кызыла, возложив цветы к памятнику защитникам Авдеевки в Донецкой области с портретом погибшего воина.

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В пресс-службе президента напомнили, что мемориальный памятный знак защитникам Авдеевки был открыт 19 сентября 2017г в нескольких сотнях метров от позиций противника.

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Донецкая область, ВСУ, Владимир Зеленский, День защитника Украины, ООС.
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