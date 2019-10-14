Гончаруку пришлось оправдываться за посещение концерта "Сокиры Перуна"

Новости Украины:Гончарук посетил концерт, где выступали "Кому Вниз" и "Сокира Перуна".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил благотворительный концерт для ветеранов боевых действий на Донбассе Veterans strong party, где выступили рок-группы "Кому вниз" и "Сокира Перуна".

Фото с Гончаруком на сцене опубликовал лидер организации С14 Евгений Карась в Telegram-канале.

Премьер вышел на сцену, чтобы поздравить ветеранов с Днем защитника Украины.

Собранные с концерта деньги организаторы обещали передать Киевскому военному госпиталю.

Группу Сокира Перуна относят к праворадикальным движениям в Украине.

Сам Гончарук говорит, что он пришел на концерт, чтобы поздравить ветеранов и не знал, кто именно выступал на концерте.

"К самому концерту я не имею никакого отношения. Его не слушал и не имел представления о том, кого приглашают в качестве исполнителя. Считаю это делом движения ветеранов, который устраивал мероприятие или независимой радиокомпании, которая обеспечивала музыкальную программу вечера", - написал Гончарук в своем Facebook.

"В любом случае, это не дело главы Правительства - диктовать нашим защитникам, какие песни петь. В то же время, чтобы не было никаких вопросов: я не разделяю ни одной человеконенавистнической идеологии - ни нацизма, ни фашизма, ни коммунизма", - объяснил свою позицию премьер.