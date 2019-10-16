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Адвокат: Для политзаключенного Дудки 14 лет колонии - смертный приговор

Адвокат: Для политзаключенного Дудки 14 лет колонии - смертный приговор
00:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Верховный суд РФ оставил без изменений приговоры фигурантам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову - по 14 лет лишения свободы.

Осужденные на 14 лет колонии по "делу украинских диверсантов" крымчане Владимир Дудка и Алексей Бессарабов намерены обжаловать в кассационном порядке решение российского апелляционного суда, который оставил в силе приговор. Об этом Крым.Реалии рассказала адвокат Оксана Железняк.

"Безусловно они (Дудка и Бессарабов – ред.) огорчены решением суда. Для Дудки, в частности, в его возрасте – это смертный приговор", – отметила адвокат.

Верховный суд РФ оставил без изменений приговоры фигурантам так называемого "дела украинских диверсантов" Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову - по 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В сентябре стало известно, что осужденных в оккупированном Крыму по сфабрикованному ФСБ "делу диверсантов" севастопольцев Алексея Бессарабова и Владимира Дудку этапируют из СИЗО №1 Симферополя в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

9 ноября 2016 года ФСБ РФ задержала в оккупированном Севастополе украинских граждан, которых российская спецслужба называет "членами диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины". Задержанные Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудка якобы готовили диверсионные акты в Крыму.

18 мая 2017 года Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием и признал свою вину. Ни одного из независимых адвокатов к нему не допустили. 16 ноября 2017 года "Севастопольский городской суд" приговорил Штыбликова к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

4 апреля 2019 года "Севастопольский городской суд" приговорил Бессарабова и Дудку по обвинению в якобы подготовке "диверсий" на территории полуострова и незаконном хранении взрывчатых веществ к 14 годам лишения свободы каждого.

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Всего по информации "Крымской правозащитной группы", ФСБ России обвинила "в подготовке диверсий и шпионаже" 13 человек, в числе которых Евгений Панов, Андрей Захтей, Владимир Присич, Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Глеб Шаблий, Алексей Стогний, Геннадий Лимешко, Анна Сухоносова, Дмитрий Долгополов, Константин Давыденко, Юнус Машарипов.

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Лишение свободы, Верховный Суд РФ, Владимир Дудка, Алексей Бессарабов.
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