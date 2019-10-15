Приметы и обряды на 15 октября - Куприянов день

Новости Украины:В народе – Куприянов день в честь священномученика Киприана и святой мученицы Иустины, день ангела Андрея и Анны.

Традиции на 15 октября

Этот день считается днем очищения от наваждений, для этого надо просить о помощи святых Киприана и Устинью. От злого очарования просили девушки спасти Устинью, а парни - Куприяна.

Если не уберечься, в этот день на человека могли напасть бесы. Бесов насылают на людей различные колдуны или ведьмы. Если же они вдруг нападают на человека "по собственному почину", то выбирают преимущественно пьяниц, людей, пренебрегающих своими религиозными обязанностями - не верующих в Бога, великих грешников или тех, которые призывают их на помощь в минуты злобы, гнева, отчаяния. Пьяницам бесы видятся нередко целыми десятками, лишают их сна и еды, наводят ужас, истощают тело и иногда доводят до самоубийства. Именно так объясняют в народе "белую горячку".

Как же выглядят бесы? Они могут являться людям как существа темного, черного или синего цвета, они мохнаты, имеют хвост, рожки, когти на руках и ногах, копытца, иногда - петушиные шпоры или крылья. Бесы могут быть хромыми или кривыми, они умеют превращаться в жабу, мышь, пса, кота, волка, медведя, льва, змея. Бес может появиться в облике иноземца (эфиопа, литовца, поляка), разбойника, воина, даже монаха. По приказу колдуна бесы не только могут являться людям, но и вселяться в них. Сделать это можно наговором, то есть словами, бесов пускают по ветру или передают с едой, питьем, поцелуем, дыханием, прикосновением.

Приметы на 15 октября

Если в этот день сильный дождь и ледяной ветер - зима будет студеная.

15 октября опадают листья – скоро ударят первые настоящие морозы.

Выпал снег 15 октября – через 40 дней наступит настоящая зима.