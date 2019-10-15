Именины (День Ангела) Андрея: значение имени и поздравления в прозе

Новости Украины:Имя Андрей в переводе с древнегреческого языка (Андреас) означает "мужественный", "отважный". Также существует перевод "мужчина", "человек".

У христиан наиболее почитаемый святой с именем Андрей – это апостол Андрей Первозванный. Это первый из учеников Христа, брат апостола Петра. Он был распят в греческом городе Патры на кресте в виде буквы "Х". Этому символу дали название "андреевский крест". Именно он изображен на флаге русского флота. В православной традиции апостол Андрей считается покровителем Греции, России, Румынии, Украины и российского военно-морского флота, а в католической – покровителем Шотландии, Бургундии и Сицилии.

Андрей всегда душа компании. его способность быстро находить контакт с другими людьми помогает Андрею в жизни неплохо устроиться. Со стороны можно подумать, что все ему дается очень легко, но на самом деле, Андрей прикладывает очень много усилий, чтобы добиться результата. И не потому, что он ленив или неудачлив, а потому что сам не верит в то, что результаты своих трудов это и есть последствия приложенных им усилий. Некоторое сомнение в своей собственной значимости, заниженная самооценка – именно поэтому Андрей прячется в компаниях, чтобы не чувствовать себя неловко наедине с самим собой.

Андреи достаточно расчетливые мужчины. Пустить пыль в глаза, представить все в выгодном для него свете – часто именно эта способность и помогает Андрею добиваться чего-то значительного в своей жизни. Андрей не особо выделяется в рабочем коллективе, но почему-то начальник всегда помнит о таком сотруднике.

Андреи достаточно эгоистичны, не особо прислушиваются к мнению старших и советам окружающих. Они непредсказуемы, высокого мнения о себе и любят обращать на себя внимание. И в этом случае он использует все возможные средства - ревность, шантаж, скандалы.

При этом Андреи искренне веселые и жизнерадостные люди. Рутина и быт – не их конек. Андрей любит свою семью, но ценности общения для него на ступеньку выше, чем семейные ценности. Андрей способен в бескорыстной помощи чужому человеку, но, бывает, что и в ущерб своей собственной семье. Обид, нанесенных ему, Андрей не прощает.

Многие "зимние" Андреи предпочитают выбирать себе творческие профессии (режиссер, актер, художник, певец). Из "осенних" обладателей этого имени получаются хорошие бизнесмены.

Дорогой Андрюша, от чистого сердца тебя поздравляю и хочу пожелать искренней любви дорогих сердцу людей, светлой удачи в жизни, радостных моментов, счастливых событий, высоких целей, невероятных сил, отменного здоровья, надежных друзей и крупного везения.

Поздравляю тебя, Андрей, с днем рождения. Желаю всех благ, успехов и любви. Пусть твои друзья всегда будут верными, пусть желания сбываются, а удача просто таки преследует тебя на каждом шагу. С праздником! Побольше тебе светлых дней, а неудачи пусть останутся просто дурным сном.

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Дорогой Андрюша, поздравляю тебя с этим замечательным днем и хочу пожелать быть победителем по жизни и бравым лидером в делах, отменным работником и преуспевающим деятелем, надежным другом и верным товарищем. Пусть в жизни твоей появляется множество возможностей для достижения нужных целей, пусть никогда у тебя не опускаются руки, пусть всегда счастливым и добрым остается твой путь.

Андрей! Желаем тебе всегда быть таким же веселым и душевным человеком. Пускай твои великолепные качества, благодаря которым ты умеешь найти контакт с любым человеком, помогут тебе занять свое выгодное место в жизни. Пускай все о чем ты мечтаешь, дается тебе легко и без лишних усилий. Желаем никогда не ставить под сомнение собственную значимость и смело смотреть вперед.

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Дорогой Андрей, поздравляю тебя. Хочу пожелать лихо и умело справляться с любой проблемой, устраняя любые препятствия на пути к своей цели и наполняя свою жизнь моментами счастья и веселья. Пусть планы никогда не рушатся, пусть надежды всегда оправдываются.

Поздравляю тебя, Андрей. Пусть твоя харизма делает этот мир ярче, пусть твой талант помогает тебе прокладывать путь к победе, пусть твоя улыбка дарит тепло близким, пусть твой нрав и целеустремленность обеспечивают тебе успех и процветание. Здоровья тебе, Андрюша, удачи, упорства и уверенных сил.

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Дорогой Андрей, поздравляю тебя и от всей души желаю уверенности в силах и оптимистичного настроения, великих идей и грандиозных планов, настоящего счастья и несомненной удачи, большой любви и искреннего уважения, верных друзей и ярких эмоций.

Андрюша, будь счастлив и неутомим в своих стремлениях, всегда верь в себя и свои силы, находи для себя только интересные занятия и увлечения, делай то, что тебе по душе и постоянно совершенствуй все вокруг, совершенствуйся сам. Желаю тебе оставаться крепким, сильным, красивым, искренним, веселым мужчиной, Андрей, желаю в жизни своей иметь массу возможностей и удач!

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Дорогой Андрей, в этот счастливый и радостный день я тебя от всего сердца поздравляю и пожелать хочу большой удачи на твоем пути, крупного везения и благополучия. Пусть все цели будут тобой достигнуты, пусть друзья тебе будут верны и преданы, пусть любовь твоя будет взаимной и вечной.

Дорогой Андрей, пой как соловей, летай высоко гордым орлом, береги себя и своих близких. Я поздравляю тебя, Андрюша, и желаю крепкого здоровья, удачи и любви. Пусть в твоей жизни всегда имеется возможность добиться успеха и воплотить в реальность заветную мечту.

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В этот день принимает поздравленья Андрей. Желаю большого успеха по жизни и плодотворной деятельности, увлекательных и интересных событий, доброго здоровья, личного счастья и положительных эмоций.