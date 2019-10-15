Именины (День Ангела) Анны: значение имени и СМС поздравление

Новости Украины:Многие европейские варианты имени Анна стали самостоятельными именами - Анника, Анита, Нанси (Нэнси), Анья, Анаис, Анаит, Аннели.

Имя Анна с иврита переводится как "храбрость", "сила", "благодать". В христианстве Анна – мать Богородицы, бабушка Иисуса Христа (богопраматерь), жена святого Иоакима, родившая дочь чудесным образом после долгих лет бездетного брака. Поэтому имя Анна также переводят как "милость божья".

Уменьшительно-ласкательное обращение Аня также является краткой формой многих других имен, как женских, так и мужских (Анисья, Антониана, Анфима, Диана, Гелиана, Лиана, Вивиана, Лилиана, Сусанна, Фабиан, Флориана, Христиан, Христиана, Юлиана, Юлиания).

Внутренне Анна бескомпромиссна и правдолюбива, а с внешней стороны – это настоящий сорванец. Во взгляде Анны читается страстность. С годами женщина становится мудра, словно обладает некими тайными знаниями.

По своей натуре Анна хлопотунья. Словно птичка она без устали вьет свое гнездышко, старается с одинаковым усердием и на работе, и дома. ей свойственно жить не только своими, но и чужими заботами. Порой желание участвовать в жизни других превращает Анюту в безудержную сплетницу. Так или иначе, эта девушка стремится проявить себя как жертвенная натура. От того она часто жалостлива в ущерб себе и другим. Однако это не мешает оставаться ей аккуратной и внимательной.

Анна прямо излучает доброту. Это главное качество ее характера и проявляется оно с детства. Девочка с удовольствием ухаживает за домашними животными, представляет, что куклы – это ее младшие дети. Подрастая, она с готовностью помогает старшим, выручает их из затруднительных положений. Внутренняя энергия Анны выливается в веру, милосердие и понимания окружающих. Именно поэтому девушка способна на любовь к больному, пьющему или неудачнику. Причем о своем выборе девушка не пожалеет ни разу и будет безропотно нести свой крест, посвящая свою жизнь помощи несчастному. Анна способна вернуть человеку стремление жить, бороться и радоваться достигнутому. Все, что происходит вокруг, неизменно волнует Анну. Она всегда в центре событий.

Анна интроверт. Она редко поддается чужому влиянию. Памяти Анны может позавидовать каждый. По складу мышления девушка – аналитик. Она не пропускает даже незначительных событий, а благодаря привлекательности и обаянию легко склоняет людей на свою сторону.

Девушка с этим именем капризна и требовательна. Подобно рыси Анна подкарауливает свою жертву, однако ее настрой меняется слишком часто. Она предчувствует события и обволакивает своим обаянием.

Следует не забывать, что у Анны нет строгих нравственных принципов. Она считает, что нормы поведения она спокойно может менять по своему усмотрению. Правда, она всегда остается заботливым и чутким человеком. Заботы родных и близких – это все равно, что ее заботы. Даже когда этими качествами злоупотребляют, Анна не держит обиды.

Тебе, прекрасная Анюта,

Желаю, чтобы ты цвела,

Чтоб в жизни каждая минута

Лишь позитив в себе несла!

Всегда будь счастлива, успешна,

Мечты сбываются пускай,

Будь самой милой, доброй, нежной

И, словно солнышко, сверкай!

Желаю, милая Анюта,

Тебе счастливой быть всегда!

Пусть дарит каждая минута

Тебе лишь яркие цвета!

Пускай улыбка освещает

Лучами солнца все вокруг!

Пусть все, чего душа желает,

Легко осуществится вдруг!

Аня, Анечка, Анюта,

Пожелаю в праздник твой,

Чтобы каждая минута

Была белой полосой.

Чтобы беды обходили,

И с работой повезло,

И чтоб все тебя ценили,

Будь собой врагам назло!

Поздравляем тебя, Анна!

Улыбайся, не грусти!

Добивайся неустанно

Счастья на своем пути!

Будь прекрасной и любимой,

Будь уверенной в себе,

Яркой и неотразимой,

Лишь удач тебе в судьбе!

Я тебе желаю, Аня,

С каждым годом расцветать,

В самом лучшем ресторане

Свои праздники встречать.

Пусть веселым и успешным

Будет каждый день и час,

Чтоб всегда тепло и нежность

Из твоих струились глаз!

Дорогая Анюта, поздравляю тебя от всей души. Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с доброй надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. Пусть все в твоей жизни удается, пусть будет светлым и чудесным твой каждый день.

***

Анна значит "благодать",

Ты привыкла окружать

Своих близких теплотой,

Обладая добротой,

Как у феи неземной!

Будь счастливой в праздник твой

И в любой другой денек

Пусть добро вперед ведет!

Поздравляю, милая Анюта!

От души желаю я тебе добра,

Милого, семейного уюта,

Ласки, нежности, тепла.

Пусть соцветие улыбок

Окружает каждый день.

Сторонятся пусть твои дела ошибок,

И карьера поднимается на новую ступень.

Пусть для нашей милой Анны

Солнце светит неустанно.

С солнышком они похожи,

Солнце благо, Анна тоже.

Пусть любовь Анюту греет,

Пусть Анюта не болеет,

Пусть дорога перед нею

Полосою будет белой.