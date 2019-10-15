Гончарук рассказал, где отопительный сезон не начнется вовремя

Новости Украины:Премьер-министр Алексей Гончарук за чашкой чая рассказал о старте отопительного сезона и трудностях в двух регионах.

Глава украинского правительства Алексей Гончарук на своем Youtube-канале «Чашка премьера» рассказал о подготовке и трудностях, связанных с отопительным сезоном.

Премьер-министр с уверенностью заявил, что во всех городах Украины отопительный сезон начнется вовремя и без особых проблем, однако исключение составляют два города в двух областях Украины: Смела в Черкасской области и Новый Раздел на Львовщине. По словам Гончарука, в регионах существуют технические сложности, которые не позволяют подать тепло населению вовремя. Отопительный сезон в этих городах начнется на несколько дней позже запланированного.

Такие сложности премьер объяснил неудовлетворительными действиями частных компаний и структур, занимающихся подачей тепла в этих населенных пунктах. По словам премьера, так создались «критические ситуации». Министр заверил, что решение найдено и по Смеле и по Новому Разделу.

Напомним, в Украине отопительный сезон традиционно начинается 15 октября, однако подача тепла в дома с центральным теплоснабжением осуществляется после среднесуточной температуры +8 градусов.

Правительство также согласовало меры по началу отопительного сезона на Донбассе.