Скачать
Вторник, 15.10.2019
Дайджест ключевых событий Украины и мира 14 октября
Дайджест ключевых событий Украины и мира 14 октября
Тепло до +22° ожидает украинцев в середине октября
Тепло до +22° ожидает украинцев в середине октября
Украина - Португалия: видео голов и обзор матча
Украина - Португалия: видео голов и обзор матча
Приметы и обряды на 15 октября - Куприянов день
Приметы и обряды на 15 октября - Куприянов день

Гончарук рассказал, где отопительный сезон не начнется вовремя

Гончарук рассказал, где отопительный сезон не начнется вовремя
08:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Премьер-министр Алексей Гончарук за чашкой чая рассказал о старте отопительного сезона и трудностях в двух регионах.

Глава украинского правительства Алексей Гончарук на своем Youtube-канале «Чашка премьера» рассказал о подготовке и трудностях, связанных с отопительным сезоном.

Премьер-министр с уверенностью заявил, что во всех городах Украины отопительный сезон начнется вовремя и без особых проблем, однако исключение составляют два города в двух областях Украины: Смела в Черкасской области и Новый Раздел на Львовщине. По словам Гончарука, в регионах существуют технические сложности, которые не позволяют подать тепло населению вовремя. Отопительный сезон в этих городах начнется на несколько дней позже запланированного.

Такие сложности премьер объяснил неудовлетворительными действиями частных компаний и структур, занимающихся подачей тепла в этих населенных пунктах. По словам премьера, так создались «критические ситуации». Министр заверил, что решение найдено и по Смеле и по Новому Разделу.

Отопительный сезон: Гончарук не бросит людей на "бестолковых чиновников"

Напомним, в Украине отопительный сезон традиционно начинается 15 октября, однако подача тепла в дома с центральным теплоснабжением осуществляется после среднесуточной температуры +8 градусов.

Правительство также согласовало меры по началу отопительного сезона на Донбассе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отопительный сезон, Смела, Новый Раздел, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:1 Португалия: события матча
02 Эволюция дуба: составлена подробная карта истории дерева
03 Гороскоп на завтра, 15 октября 2019: все знаки Зодиака
04 "Нет капитуляции": "Нацкорпус" поставил власти ультиматум
05 Сдержанность и ответственность: как воспитывают детей в разных странах мира (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рассказал, где отопительный сезон не начнется вовремя
Гончарук рассказал, где отопительный сезон не начнется вовремя
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Официальный курс валют на вторник, 15 октября
Официальный курс валют на вторник, 15 октября
Рецепт дня: закуска из лаваша с сыром и грибами
Рецепт дня: закуска из лаваша с сыром и грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь