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Госпогранслужба обменялись опытом с иностранными коллегами

Госпогранслужба обменялись опытом с иностранными коллегами
14:26 Сегодня Телеграф Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины:Сотрудники Госпогранслужбы на международном мероприятии поделились опытом в вопросах борьбы с агрессивной политикой России.

Делегация от пограничного ведомства Украины присоединились к круглому столу "Новые гибридные вызовы и угрозы безопасности в Юго-Восточной Европе".

Об этом в пресс-центре МВД Украины.

Мероприятие проходило в рамках программы НАТО "Наука ради мира" в Македонии с 7 по 11 октября.

Отмечается, что участники круглого стола обсудили новые угрозы региональной безопасности, в частности гибридные, а также роль  НАТО в их противодействии.

Стороны обменялись опытом в вопросах борьбы с агрессивной политикой РФ.

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Представители украинской делегации имели возможность ознакомиться с лучшими передовыми практиками по преодолению гибридных вызовов и угроз в Юго-Восточной Европе. Отдельно были обозначены роль интегрированного управления границами в противодействии современным вызовам и угрозам региональной пограничной безопасности.

Директор Управления коммуникаций Главного штаба объединенного командования НАТО в Европе Марк Лайти обратил внимание участников круглого стола на применение Россией всех форм и методов ведения гибридной агрессии в отношении Украины и необходимость поиска путей коллективного противодействия таким действиям.

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НАТО, Госпогранслужба, гспу, Марк Лайти.
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