Госпогранслужба обменялись опытом с иностранными коллегами

Делегация от пограничного ведомства Украины присоединились к круглому столу "Новые гибридные вызовы и угрозы безопасности в Юго-Восточной Европе".
Об этом в пресс-центре МВД Украины.
Мероприятие проходило в рамках программы НАТО "Наука ради мира" в Македонии с 7 по 11 октября.
Отмечается, что участники круглого стола обсудили новые угрозы региональной безопасности, в частности гибридные, а также роль НАТО в их противодействии.
Стороны обменялись опытом в вопросах борьбы с агрессивной политикой РФ.
Представители украинской делегации имели возможность ознакомиться с лучшими передовыми практиками по преодолению гибридных вызовов и угроз в Юго-Восточной Европе. Отдельно были обозначены роль интегрированного управления границами в противодействии современным вызовам и угрозам региональной пограничной безопасности.
Директор Управления коммуникаций Главного штаба объединенного командования НАТО в Европе Марк Лайти обратил внимание участников круглого стола на применение Россией всех форм и методов ведения гибридной агрессии в отношении Украины и необходимость поиска путей коллективного противодействия таким действиям.