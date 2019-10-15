Госпогранслужба обменялись опытом с иностранными коллегами

Новости Украины:Сотрудники Госпогранслужбы на международном мероприятии поделились опытом в вопросах борьбы с агрессивной политикой России.

Делегация от пограничного ведомства Украины присоединились к круглому столу "Новые гибридные вызовы и угрозы безопасности в Юго-Восточной Европе".

Об этом в пресс-центре МВД Украины.

Мероприятие проходило в рамках программы НАТО "Наука ради мира" в Македонии с 7 по 11 октября.

Отмечается, что участники круглого стола обсудили новые угрозы региональной безопасности, в частности гибридные, а также роль НАТО в их противодействии.

Стороны обменялись опытом в вопросах борьбы с агрессивной политикой РФ.

Представители украинской делегации имели возможность ознакомиться с лучшими передовыми практиками по преодолению гибридных вызовов и угроз в Юго-Восточной Европе. Отдельно были обозначены роль интегрированного управления границами в противодействии современным вызовам и угрозам региональной пограничной безопасности.

Директор Управления коммуникаций Главного штаба объединенного командования НАТО в Европе Марк Лайти обратил внимание участников круглого стола на применение Россией всех форм и методов ведения гибридной агрессии в отношении Украины и необходимость поиска путей коллективного противодействия таким действиям.