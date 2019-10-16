Именины (День Ангела) Дениса: значение имени и поздравления

В мифологии Древней Греции Дионис – бог виноградарства, виноделия, плодородия, вдохновения, производительных сил природы. Поэтому иногда имени Денис дают толкование "весельчак", "гуляка". От мужского имени Денис образованы женские имена Дениз, Дионисия, Дениса, Дениза.
В некоторых европейских странах, например, во Франции, Италии, Испании, Монако, встречается вариант имени Денис (Дионисий) - Данис. Может записываться и произноситься как Даниз. Соответственно, немного изменились и парные женские имена - Даниса, Даниза.
Имя Денис упоминается как в православных, так и в католических святцах. Среди католиков особо почитается святой Дионисий Парижский, являющийся покровителем Франции и Парижа.
Обладая быстрым и подвижным умом, Денис в состоянии при необходимости очень складно солгать. Если молодой человек осознает ту легкость, с которой он может придумывать небылицы, то постепенно правда для него станет неотличима от выдумки. Как следствие, Денис начнет совершать массу промахов и с трудом расплачиваться за них. В основном, речь идет о семейных отношениях этого человека и его манере общаться с женщинами. К сожалению, частые семейные неурядицы могут спровоцировать в Денисе серьезную тягу к алкоголю, тем самым до конца разрушив и без того пошатнувшийся семейный мир. Чтобы добиться успеха в жизни, Денису очень важно развивать в себе осторожность, терпени
Чтобы добиться успеха в жизни, Денису очень важно развивать в себе осторожность, терпение и обязательность. Только эти качества помогут мужчине в любой профессии. Тем более, что Денис очень легко подписывается во всевозможные затеи. Чтоб увлечь его за собой, достаточно увлекательного рассказа и просьбы о совете. Любая интересная идея становится для Дениса приманкой. Однако всегда стоит помнить, что Денис – организатор, и велика вероятность, что не вы его подобьете на реализацию вашей идеи, а он, поддержав вас, сделает вас исполнителем, а не инициатором.
Денис не боится кропотливой работы, а с возрастом становится очень аккуратным и усидчивым. Бывает, что он участвует в различных авантюрах. Но это лишь только потому, что если зажжётся какой-либо идеей, то сделает всё, чтобы её реализовать. Денису бы чуточку осторожности, терпения и, тогда любое начатое дело будет успешным. Этот мужчина принципиален и часто навязывает свои идеи окружающим. Ему легко увлечь за собой других людей, но вот быть их предводителем до самого конца ему неудобно.
Живи счастливо, улыбайся!
Удачей каждой наслаждайся!
И новый день встречай всегда,
Как — будто он твоя мечта.
Денис, пускай твои сомненья
Уйдут за красный горизонт.
И ночью в вещем сновиденье
Узнаешь лучший в жизни ход.
И в радужных объятьях мира
Пускай живет твоя душа.
Поет тебе святая лира,
Так безмятежна и чиста.
Пусть тебя окружают
Только верные люди,
Пусть здоровье, достаток,
И любовь рядом будут.
Ты — хороший, Денис,
Пусть же Бог защищает,
И приятный сюрприз
Впереди ожидает!
Не таится беда,
В повороте судьбы,
Только счастье всегда,
Ты под ручку веди!
Ни одно мероприятье
Без Дениса не пройдет,
Он в общении приятен,
Всех он за собой ведет,
Развлечения предложит,
Всех всегда развеселит,
Мы ему желаем счастья,
Жить без горя и обид!
Пусть Денис и дальше будет
Оптимизма не терять,
И огромнейшей харизмой
Сможет всех он обаять.
Денис, всегда счастливым будь,
Пусть будет много позитива!
Пройди с улыбкой этот путь,
Живи роскошно и красиво!
Желаю преданных друзей,
Любви взаимной и большой,
Мечты пусть сбудутся скорей,
Чтоб стала жизнь твоя цветной!
Я сегодня тебя поздравляю
И хочу от души пожелать
Чтоб по жизни полегче шагалось,
Не пришлось чтоб тебе проиграть.
Будь, Денис, ты и смелым, и сильным,
Будь решителен и справедлив,
Ты люби и всегда будь любимым,
В деле важном ты будь кропотлив.
Поздравляю, красавчик Денис!
Ты к успеху и счастью стремись.
И они непременно придут,
В мир веселья тебя уведут!
Наш Денис, в доброй жизни твоей
Пусть хватает отличных друзей,
Самых правильных, смелых идей
И таких замечательных дней!
Поздравляем мы Дениса,
Пусть звезда твоя искрится,
Пусть придет к тебе успех,
Вместе с ним — деньжаток мех.
Улыбается удача,
Пусть вокруг никто не плачет.
От души повеселись,
Впереди еще вся жизнь.
Я с праздником Дениса поздравляю,
Во всем желаю стать счастливее всех.
Пускай его повсюду окружает,
Лишь только счастье и успех.
Хороших, долгих дней желаю,
Чтоб все проблемы мог легко решить.
Богатым быть я искренне желаю,
Всегда с любовью в сердце жить.