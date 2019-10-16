Скачать
Среда, 16.10.2019
Зеленский в Латвии: Мы будем ждать семи дней тишины на Донбассе
Зеленский в Латвии: Мы будем ждать семи дней тишины на Донбассе
Цена за октябрьский газ ниже апрельской: будем платить меньше?
Цена за октябрьский газ ниже апрельской: будем платить меньше?
Реал Мадрид открыл вторую школу в Украине
Реал Мадрид открыл вторую школу в Украине
Нацотбор на Евровидение 2020: дата и правила
Нацотбор на Евровидение 2020: дата и правила

КС объяснил, почему Шевчук не сможет вернутся на пост

КС объяснил, почему Шевчук не сможет вернутся на пост
13:49 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:КС дал разъяснение, почему Станислава Шевчука не могут допустить на рабочее место.

Конституционный суд разъяснил восстановленному в должности председателя КС Станиславу Шевчуку, что пока он не может вернуться на рабочее место.

Стало известно из сообщения на сайте КС.

В суде объясняют, что 16 октября Шевчук обратился к ним с устным требованием допустить его к рабочему месту. Он отмечал, что в решении Окружного административного суда Киева говорится о немедленном восстановлении его в должности судьи и председателя КС.

В свою очередь в КС заявляют, что на время прибытия Шевчука в здание суда решение ОАСК по делу № 640/8752/19, заверенное гербовой печатью как этого требует действующее законодательств, отсутствует.Кроме того, как сокращеный, так и полный тексты решение по этому делу отсутствуют в Едином государственном реестре судебных решений.

Шевчук восстановлен в должности главы КС - Портнов

В КС настаивают, что предоставленная лично Шевчуком 15 октября 2019 года копия сокращенного судебного решения не заверена надлежащим образом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

КС, Станислав Шевчук, ОАСК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот как надо развлекаться: юморная подборка сельских приключений
02 Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
03 Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
04 Гороскоп на завтра, 16 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Пристайко: У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский сменил главу УГО
Зеленский сменил главу УГО
Киев и Рига будут работать над арестами экс-чиновников
Киев и Рига будут работать над арестами экс-чиновников
Зеленского торжественно встретили в Латвии (Видео)
Зеленского торжественно встретили в Латвии (Видео)
Миранда Керр раскрыла имя и пол третьего ребенка
Миранда Керр раскрыла имя и пол третьего ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь