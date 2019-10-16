КС объяснил, почему Шевчук не сможет вернутся на пост

Новости Украины:КС дал разъяснение, почему Станислава Шевчука не могут допустить на рабочее место.

Конституционный суд разъяснил восстановленному в должности председателя КС Станиславу Шевчуку, что пока он не может вернуться на рабочее место.

Стало известно из сообщения на сайте КС.

В суде объясняют, что 16 октября Шевчук обратился к ним с устным требованием допустить его к рабочему месту. Он отмечал, что в решении Окружного административного суда Киева говорится о немедленном восстановлении его в должности судьи и председателя КС.

В свою очередь в КС заявляют, что на время прибытия Шевчука в здание суда решение ОАСК по делу № 640/8752/19, заверенное гербовой печатью как этого требует действующее законодательств, отсутствует.Кроме того, как сокращеный, так и полный тексты решение по этому делу отсутствуют в Едином государственном реестре судебных решений.

В КС настаивают, что предоставленная лично Шевчуком 15 октября 2019 года копия сокращенного судебного решения не заверена надлежащим образом.