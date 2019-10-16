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Реестр цен на лекарства утвержден - МОЗ

Реестр цен на лекарства утвержден - МОЗ
20:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Минздрав утвердил реестр цен на лексредства из Нацперечня.

Министерство здравоохранения Украины утвердило реестр цен, который будет устанавливать предельные цены на лекарства из Нацперечня.

Согласно сообщению на сайте ведомства, такое регулирование позволит избежать завышения цен на лексредства, закупаемые медицинскими учреждениями самостоятельно через систему ProZorro.

Такое решение принято после анализом, проведенного в прошлом году Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), который установил: цены на некоторые препараты, включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, завышены.

В настоящее время уже создан реестр предельных оптово-отпускных цен на некоторые лекарственные средства, включенные в Нацперечень основных лекарственных средств.

Минздрав завершает создание организации по закупке медпрепаратов

Цены будут регулироваться по модели референтного ценообразования (путем сравнения с ценами в Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии, установления на основе медианы цен из трех самых референтных). Также для коррекции цены дополнительно будет применяться понижающий коэффициент 0.9, ведь уровень дохода и платежеспособности в Украине ниже, чем в странах, которые берутся для сравнения цен. В случае отсутствия данных о ценах во всех референтных странах реферирование не осуществляется.

Такое ценообразование будет применяться только для лексредств, цена на которые в Украине выше, чем цены в референтных странах, и по каким объем продаж за последние 12 месяцев составляет более 5 млн грн. Референтная цена рассчитывается для 23 международных непатентованных названий (действующих веществ) препаратов.

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АМКУ, Минздрав, МОЗ.
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