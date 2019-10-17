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Хищения в "Энергоатоме": ВАКС анонсировал заседание по делу Мартыненко

Хищения в "Энергоатоме": ВАКС анонсировал заседание по делу Мартыненко
00:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:ВАКС в четверг рассмотрит дело экс-нардепа Мартыненко.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) проведет 17 октября подготовительное судебное заседание в деле о завладении средствами ГП "НАЭК "Энергоатома" и ГП "ВостГОКа", в котором фигурирует бывший народный депутат, экс-глава комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николай Мартыненко.

"В четверг, 17 октября, в Высшем антикоррупционном суде состоится подготовительное судебное заседание в уголовном производстве относительно незаконного завладения средствами государственных предприятий "НАЭК "Энергоатом" и "ВостГОК", - сообщает пресс-служба ВАКС на своей странице в Фейсбуке в среду.

Отмечается, что подготовительное судебное заседание состоится в 14:00.

Как сообщалось, 22 мая 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по обвинению Н.Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом".

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Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации).

Так, Н.Мартыненко и В.Василькову инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS, заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму EUR6,4 млн.

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Кроме того, Н.Мартыненко, С.Перелома, Р.Журило, А.Сорокин и В.Богданец обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

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Суд, Энергоатом, Николай Мартыненко, ВостГОК, ВАКС.
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